Lidl lanza el mueble de baño más elegante y barato de la temporada: está disponible por solo 27,99 euros

Las claves nuevo Generado con IA Lidl lanza un mueble de baño Livarno Home por solo 27,99 euros, diseñado para colocarse debajo del lavabo y ocultar el sifón y tuberías. El mueble ofrece espacio de almacenamiento adicional, ideal para baños pequeños, con unas medidas de 60x55x28 cm y líneas modernas que encajan en estilos contemporáneos o minimalistas. Fabricado en tablero de partículas recubierto de melamina, es resistente a la humedad y fácil de limpiar, soportando hasta 9 kg de carga doméstica. Disponible en dos colores y fácil de montar, el mueble destaca por su precio competitivo y su capacidad de personalización para adaptarse a distintos estilos de baño.

El baño de una casa es, para muchas familias, un espacio clave del hogar, no solo por su función diaria, sino porque en él se concentran necesidades diarias muy concretas como acicalarse, peinarse e incluso maquillarse.

En este escenario, el mobiliario cumple un papel fundamental y cada vez más consumidores buscan soluciones prácticas y bien diseñadas.

Precisamente, Lidl, a través de su marca Livarno Home, ha reforzado su catálogo de hogar con propuestas funcionales como el mueble para debajo del lavabo, orientado a cubrir esas demandas sin elevar el presupuesto.

Mueble para debajo del lavabo.

Su diseño permite ocultar el sifón y las tuberías, al tiempo que ofrece un espacio de almacenamiento adicional para productos de uso cotidiano.

Las líneas rectas y su estética sobria le confieren un carácter moderno que encaja especialmente bien en baños de estilo contemporáneo o minimalista, aunque también puede integrarse sin dificultad en ambientes más neutros.

En cuanto a sus dimensiones, el mueble presenta unas medidas aproximadas de 60 centímetros de ancho, 55 centímetros de alto y 28 centímetros de fondo.

Estas proporciones lo convierten en una opción adecuada para baños pequeños, donde el espacio es limitado y cada elemento debe cumplir una función clara sin recargar el conjunto. No obstante, y a pesar de su formato compacto, ofrece una capacidad suficiente para organizar productos de higiene personal, limpieza o pequeños textiles.

Mueble para debajo del lavabo.

Desde el punto de vista de los materiales, el Oslo está fabricado en tablero de partículas recubierto de melamina, un acabado habitual en muebles de baño por su resistencia al uso diario y su facilidad de mantenimiento.

Este revestimiento protege frente a salpicaduras y humedad ambiental, y permite una limpieza rápida con un paño húmedo, algo especialmente valorado en estancias de uso frecuente. La estructura soporta una carga de hasta 9 kilogramos, adecuada para el almacenamiento doméstico habitual.

Uno de los aspectos más destacados del modelo es su posibilidad de personalización estética. El mueble se comercializa en dos colores diferentes, lo que permite adaptar su apariencia al estilo del baño o combinarlo con otros muebles de la misma serie.

En términos de instalación, el mueble Oslo se entrega con el material de montaje necesario y unas instrucciones claras, pensadas para facilitar el ensamblaje incluso a usuarios sin experiencia en bricolaje.

El precio es, sin duda, otro de sus argumentos a destacar. Lidl comercializa este mueble por 27,99 euros, una cifra muy competitiva dentro del mercado de mobiliario de baño.