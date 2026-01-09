Adiós al desorden: Carrefour lanza la estantería de 4 baldas más barata y funcional de la temporada por 18,99 €

Se presenta como una solución práctica y discreta para organizar el hogar sin renunciar a una estética neutra.

Todo aquel que viva independizado sabe lo complicado que es mantener el orden con un toque de elegancia en casa.

En este contexto, la estantería de resina de 4 baldas que vende Carrefour se posiciona como una solución práctica y asequible para quienes buscan organización sin complicaciones.

Disponible por un precio de 18,99 euros, este mueble auxiliar responde a las necesidades básicas de almacenaje y comodidad en el hogar.

Pensada para un uso doméstico versátil, la estantería de Carrefour resulta especialmente útil en zonas como despensas, dormitorios, cocinas o incluso en salones.

Su estructura, además, permite aprovechar el espacio vertical sin saturar visualmente la estancia, algo fundamental en viviendas de tamaño medio o reducido.

En cuanto a sus características técnicas, la estantería está fabricada en resina de polipropileno, un material plástico resistente, ligero y fácil de limpiar.

Dispone de cuatro baldas, cada una con capacidad para soportar hasta 20 kilos, lo que permite almacenar desde cajas organizadoras y productos de limpieza hasta pequeños electrodomésticos o material de oficina. Su peso total ronda los 3,2 kilos, lo que facilita tanto su transporte como su montaje, que no requiere herramientas específicas.

Las medidas aproximadas de la estantería, alrededor de 135 cm de altura, 60 cm de ancho y 30 cm de profundidad, están pensadas para maximizar el espacio sin ocupar demasiada superficie.

Esto la convierte en una opción adecuada para quienes necesitan una solución de almacenaje eficiente sin recurrir a muebles voluminosos o de instalación permanente.