Acaba de llegar a Kiabi el abrigo más versátil y barato de la temporada: disponible por solo 20 euros y en hasta 5 colores
Se trata de un anorak ligero y acolchado, ideal para lucir con todo tipo de prendas y en cientos de ambientes.
Las claves
nuevo
Generado con IA
Kiabi lanza un anorak ligero, acolchado e impermeable, ideal para el invierno, disponible por solo 20 euros.
El abrigo destaca por su comodidad, diseño sencillo y funcional, con cierre de cremallera, cuello alto y bolsillos laterales.
Está confeccionado en poliéster reciclado certificado y se ofrece en tallas de la 34 a la 46 y en cinco colores neutros y versátiles.
Su corte recto y colores atemporales facilitan la combinación con diferentes prendas y estilos, tanto informales como más elegantes.
Con la llegada de las Navidades, las calles se llenan de actividad, encuentros familiares y planes que se alargan durante todo el día, lo que hace imprescindible contar con prendas cómodas, funcionales y fáciles de combinar.
En este contexto, Kiabi ha reforzado su propuesta de moda invernal con un anorak ligero acolchado e impermeable que se presenta como una opción especialmente versátil para estas fechas.
El anorak destaca por su estructura ligera y su acolchado fino, pensado para aportar abrigo sin añadir volumen excesivo. Esta característica permite llevarlo durante horas con total comodidad, ya sea en paseos, jornadas de compras o desplazamientos diarios.
Además, el tejido impermeable añade un plus de protección frente a la lluvia y la humedad, habituales en esta época del año, sin comprometer la ligereza ni la movilidad.
El diseño, por su parte, apuesta por la sencillez y la funcionalidad, con cierre frontal de cremallera, cuello alto y bolsillos laterales integrados que facilitan su uso cotidiano.
Su corte recto favorece una silueta equilibrada y facilita la superposición con otras prendas, como jerséis de punto, sudaderas finas o incluso blusas más estructuradas.
Además, está confeccionado en poliéster reciclado con certificación GRS, una elección que refuerza el compromiso de la marca con materiales más responsables.
En cuanto al tallaje, el modelo se ofrece en una amplia gama que abarca desde la talla 34 hasta la 46, adaptándose a diferentes tipos de cuerpo.
Asimismo, la paleta de colores se centra en tonos neutros y atemporales, como el kaki, el negro, verde, beige o el gris, que encajan fácilmente en cualquier armario y amplían las posibilidades de combinación durante la temporada invernal.
La versatilidad es otro de los atractivos de este abrigo. Durante las fiestas, puede integrarse en looks informales para paseos y encuentros familiares, combinado con vaqueros, botines o calzado cómodo.
Al mismo tiempo, su diseño discreto permite llevarlo sobre conjuntos más cuidados, como vestidos de punto, pantalones de vestir o faldas midi, acompañados de botas y accesorios que aporten un toque más festivo.
Todo ello se completa con un precio de 20 euros, que refuerza su atractivo como prenda funcional y accesible. Eso sí, si estás pensando en hacerte con uno estas Navidades no te relajes, ya que todo apunta a que puede agotarse en cuestión de días.