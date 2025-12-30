Regalos originales para hombres: 5 ideas para acertar esta Navidad

Las claves nuevo Generado con IA Se proponen cinco ideas originales de regalo para hombres en Navidad, incluyendo tecnología, bienestar y experiencias. Entre las opciones destacan dispositivos de domótica para el hogar, como cámaras de seguridad y termostatos inteligentes de Netatmo y OMAJIN. Se sugieren bonos de estética masculina, escapadas por la península con hoteles boutique y viajes relajantes a Canarias en hoteles de lujo. Como experiencia única, se recomienda un crucero fluvial por Europa con Riverside Luxury Cruises, que combina confort, gastronomía y relax.

¿Qué regalar a alguien que tiene de todo? ¿Cómo acertar con el regalo de Navidad perfecto? Seguramente desde hace unos días esa es la pregunta que más resuena en tu cabeza y, si no eres de esas personas precavidas que a lo largo del año van apuntando ideas de regalo, es posible que en estas fechas te veas sin ninguna idea original para regalar a tu novio, hermano, amigo o padre.

Por eso hoy te queremos mostrar algunas ideas diferentes, útiles y sorprendentes para acertar estas fiestas.

Domótica para el hogar

Existen muchos tipos de hombres: el ahorrador, el que quiere una casa más segura, el que disfruta del jardín o el que simplemente ama la tecnología. Para todos ellos, la propuesta de Netatmo es perfecta, ya que ofrece un catálogo amplio y muy intuitivo pensado para optimizar la vivienda y sorprender al más techie de la familia. Todos sus productos tienen algo en común: se pueden controlar desde el móvil que desees.

Entre sus dispositivos de seguridad destaca la Cámara Interior Advance, con grabación continua en 2K HDR, visión panorámica de 130° y la función Smart Privacy, que activa un obturador mecánico cuando detecta que estás en casa mediante reconocimiento facial, garantizando intimidad y protección. También es muy práctica la Cerradura Netatmo con Llaves Inteligentes, que permite gestionar el acceso al hogar desde la app Home + Security o de forma física, es compatible con Apple Home y se instala de manera sencilla. En el área de energía, el Termostato y las Válvulas Termostáticas ayudan a optimizar la calefacción del hogar y permiten ahorrar hasta un 37% en la factura sin renunciar al confort.

Para quienes se están iniciando en la domótica, como ese primo que acaba de comprarse su primera vivienda, OMAJIN, la submarca de Netatmo propone soluciones accesibles centradas en la seguridad del hogar. Como el Timbre con vídeo inalámbrico, que permite controlar la entrada desde cualquier lugar, y la Cámara Solar, una opción sostenible para vigilar el exterior sin necesidad de cables. Una forma sencilla, eficiente y moderna de mejorar el hogar de quienes empiezan una nueva etapa.

Bono de estética masculina

Para el hombre que disfruta cuidando su imagen, un bono de estética masculina es un acierto asegurado. Las sesiones de belleza que ofrece Microcapilar Hair Clinic están pensadas especialmente para este tipo de perfiles e incluyen tratamientos como la armonización facial para equilibrar las facciones, la marcación mandibular para definir el contorno del rostro y los tratamientos de ojeras que aportan frescura y vitalidad a la mirada. Además, en la clínica, de la mano del Dr. Antonio Fernández Brito, también se realizan tratamientos capilares totalmente personalizados, diseñados según un diagnóstico avanzado y detallado para cada paciente. Un regalo perfecto para quienes valoran el autocuidado y los resultados visibles.

Una escapada por la península

No hay nada que relaje más después de una semana de trabajo que escaparte un fin de semana por España. Solo tienes que pensar en el destino, buscar las actividades que más le puedan gustar y despreocuparte del alojamiento, porque One Shot Hotels es una apuesta segura para que todo salga perfecto. Sus hoteles boutique, ubicados en ciudades de la península y Portugal, buscan ser una parte más de la experiencia, una parte con alma, porque desde que entras por sus puertas puedes descubrir la personalidad única de cada uno. Hoteles que apuestan por el arte, por la cultura local y por un descanso de ensueño. Nuestra recomendación incluye dos de sus ubicaciones más icónicas: One Shot Puerta Ruzafa, ideal para conocer Valencia, y One Shot Palacio Cedofeita, en Oporto, un espacio lleno de encanto.

Disfrutar del buen tiempo también en invierno

¿Quién dijo que hacía falta viajar al Caribe para disfrutar de un clima tropical en invierno? A menos de tres horas de la península tenemos las Islas Canarias, donde se puede disfrutar de una eterna primavera, un lugar perfecto para descansar, relajarse y dejarse mimar. Y de cuidar a los huéspedes saben mucho en los hoteles de Seaside Collection, auténticos templos del bienestar.

Seaside Los Jameos, en Lanzarote, recién renovado, es ideal para unos días en familia, con grandes instalaciones pensadas para los más pequeños, como piscinas infantiles, juegos acuáticos, un completo Kids Club y espacios diseñados para que ellos disfruten mientras los adultos se relajan. Su renovada propuesta gastronómica combina variedad, calidad y opciones saludables para todos los gustos.

En Maspalomas, el Seaside Grand Hotel Residencia es un oasis de serenidad. Único cinco estrellas Gran Lujo del sur de la isla y miembro de The Leading Hotels of the World, ofrece un servicio atento y discreto, gastronomía impecable y un ambiente que invita a respirar más despacio.

Muy cerca, el Seaside Palm Beach, miembro de Design Hotels, combina arquitectura icónica con interiores contemporáneos bajo un palmeral centenario. Su oferta gastronómica es amplia y variada, con restaurante principal, bar piscina con tapas, Bodega de Tapas e Il Giardino, su italiano. Piscinas, wellness & spa y un entorno natural único completan una estancia pensada para desconectar.

En Playa del Inglés, el Seaside Sandy Beach destaca por su calidez y cercanía. Su sello más delicioso es el pan recién horneado cada mañana, un detalle que refleja su manera de cuidar a cada huésped. Es un hotel cómodo, acogedor y perfecto para dejar que los días fluyan solos.

Experiencia a bordo por los ríos de Europa

Para quien disfruta visitando ciudades, los cruceros fluviales son la experiencia perfecta, ya que permiten conocer diferentes destinos sin tener que hacer y deshacer maletas. Cada día ofrece una parada nueva para descubrir rincones especiales y, después, disfrutar de un trayecto pintoresco mientras el barco avanza suavemente por el río.

Y si esa experiencia es a bordo de Riverside Luxury Cruises, la excelencia alcanza otro nivel. Su gastronomía está cuidada al detalle con productos locales y platos de alta cocina; sus habitaciones están diseñadas para ofrecer el máximo confort, con camas king size y un servicio exclusivo de mayordomo para cada suite.

Todo esto se complementa con comodidades como piscina, gimnasio y una cabina para tratamientos de belleza y masajes con productos Natura Bissé, creando un viaje íntimo, relajado y memorable.