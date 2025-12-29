El producto gourmet de Mercadona que triunfa esta Nochevieja ahora tirado de precio: a la venta por 4,85 euros

Las claves nuevo Generado con IA Mercadona lanza un surtido de paté de pato Hacendado ideal para celebraciones navideñas, a la venta por 4,85 euros. El producto incluye cinco variedades de paté en una bandeja de 250 gramos: clásico, con cebolla caramelizada, calabaza, vino Pedro Ximénez y carne en confit con trufa. El surtido destaca por su variedad de sabores, textura cremosa y practicidad, siendo una opción popular para aperitivos festivos. Listo para consumir, puede acompañarse de pan tostado, crackers o quesos, facilitando la preparación de entrantes sofisticados sin complicaciones.

En plena temporada festiva, Mercadona ha consolidado una de sus propuestas de charcutería como una de las opciones más solicitadas por los consumidores para las celebraciones de fin de año.

La cadena de supermercados valenciana ha puesto a la venta un surtido de paté de pato Hacendado diseñado específicamente para compartir en reuniones y cenas navideñas.

El producto se presenta en una bandeja con cinco unidades que suman 250 gramos en total, con un coste de 4,85 euros.

Surtido paté de pato Hacendado.

La relación entre precio y calidad ha sido uno de los factores que ha favorecido su rápido posicionamiento entre los aperitivos más populares de estas fechas, especialmente entre quienes buscan alternativas más sofisticadas sin elevar demasiado el gasto en la cesta de la compra.

Lo que diferencia a este surtido de patés es, precisamente, su propuesta de variedad sensorial en cada porción.

Cada unidad ofrece una combinación distinta que va desde lo clásico hasta influencias más atrevidas, permitiendo a los comensales explorar diferentes matices de sabor en un mismo pack.

Entre los cinco perfiles incluidos se encuentran: una versión natural o clásica, una porción con cebolla caramelizada, que aporta un toque dulce y aromático; otra con calabaza, un paté con vino dulce Pedro Ximénez y finalmente una opción con carne en confit y gelatina de trufa.

Este surtido no solo ha sido valorado por la variedad de sabores, sino también por su textura cremosa y su versatilidad en el servicio.

Al estar listo para consumir, constituye una solución práctica para quienes organizan comidas o cenas en las que disponer de tiempo para cocinar es complicado.

Basta con acompañarlo de pan tostado, crackers o una selección de encurtidos y quesos para conformar un entrante completo que puede presentarse en cualquier mesa festiva.