Ahorramas pone la mesa de la Navidad con frescos de calidad al mejor precio

La cadena de supermercados refuerza su apuesta por el producto fresco y los descuentos para que las familias puedan celebrar sin que la subida de precios dispare la cesta de la compra

La Navidad ya ha arrancado en Ahorramas y lo hace con un objetivo claro: que las familias sigan disfrutando de sus productos frescos de siempre sin renunciar a la calidad, a pesar del contexto de encarecimiento general de los alimentos.

La compañía, referente en distribución alimentaria y especialista en fresco, ha redoblado esfuerzos esta campaña de 2025 para contener los precios en aquellos artículos más demandados durante estas fechas tan señaladas.

Tradicionalmente, la campaña navideña es una de las más importantes del año para Ahorramas, tanto por el volumen de ventas como por el peso que adquieren las secciones de frescos en las celebraciones.

Según las previsiones de la empresa, pescadería y carnicería serán las categorías que experimenten un mayor crecimiento, impulsadas por la elevada demanda de productos diferenciadores como el cordero lechal, el cochinillo de Segovia, el pulpo cocido o los langostinos, entre otros.

Los frescos, protagonistas del menú

Esta estrategia responde a un contexto en el que los consumidores, con cada vez más frecuencia, planifican más sus compras y valoran las oportunidades para ahorrar sin renunciar a la calidad. Para Ahorramas, combinar precio competitivo y producto fresco se convierte así en el eje central de su propuesta para estas fiestas.

Durante toda la campaña, las tiendas de Ahorramas visten sus secciones de fresco con una selección pensada para cubrir los momentos clave de las reuniones navideñas. En carnicería destacan clásicos como el cordero lechal y el cochinillo, acompañados por una completa oferta de aves para asar y rellenar, entre las que sobresalen la pularda, la pavita o el pollo de corral.

Pescadería Ahorramas

En pescadería, los mostradores se llenan de referencias habituales en las mesas festivas: langostinos, gambones, pulpo, lubina o dorada se convierten en apuestas seguras para comidas y cenas especiales.

La charcutería refuerza su surtido de ibéricos y lotes específicos para aperitivos, pensados para compartir en familia o con amigos. La frutería, por su parte, incorpora producto de temporada imprescindible en estas fechas, como las uvas de fin de año o la piña premadurada.

El obrador y el dulce final de las fiestas

Roscones de Ahorramas

El obrador de Ahorramas también gana protagonismo en Navidad, con el Roscón de Reyes como indiscutible estrella. La compañía pone el foco en su roscón de 800 gramos, relleno 100% de nata, elaborado con masa madre y sin aceite de palma, pensado para convertirse en uno de los momentos más esperados de las fiestas. Este producto se suma a una oferta dulce que completa la experiencia navideña en los hogares.

La combinación de producto tradicional y elaboración cuidada busca responder a un consumidor que, cada vez más, presta atención tanto a la calidad de los ingredientes como a la forma en que se producen. En ese sentido, el obrador se consolida como un aliado para cerrar las celebraciones con un toque clásico y reconocible.

Proximidad, servicio y compromiso

Detrás de esta campaña navideña está el modelo de supermercado de proximidad que Ahorramas ha desarrollado durante más de 40 años. Con más de 290 tiendas en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y una plantilla cercana a las 14.000 personas, la compañía se apoya en el conocimiento de sus equipos y en el trato cercano para ofrecer una experiencia de compra personalizada, especialmente en unas fechas en las que el asesoramiento y la preparación a medida marcan la diferencia.

El proyecto de Ahorramas se sustenta en los principios del desarrollo sostenible y en un firme compromiso con la mejora de la calidad de vida de sus clientes, compromiso que la compañía ha refrendado como empresa adherida al Pacto Mundial. En esta Navidad 2025, esa vocación se traduce en un mensaje nítido: hacer accesibles los frescos de máxima calidad al mejor precio posible, para que celebrar en torno a la mesa siga estando al alcance de todos.