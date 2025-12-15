Aterriza en Mercadona el lote de colonia más especial y barato: colonia de 100 ml + gel + body milk + joyero por 11,50 euros

Las claves nuevo Generado con IA Mercadona lanza el lote Rose Nude para mujer, que incluye colonia de 100 ml, gel de baño, body milk con purpurina y joyero por 11,50 euros. El set destaca por su fragancia floral suave, ideal para uso diario, y combina perfume, cuidado corporal y un diseño elegante. El lote se presenta en una caja decorativa que elimina la necesidad de envolver, convirtiéndolo en una opción versátil para regalar en Navidad o cualquier ocasión. Rose Nude ofrece una excelente relación calidad-precio y suele agotarse rápidamente durante la campaña navideña debido a su alta demanda.

Diciembre es sinónimo de regalos, de nuevas fragancias y de detalles que anticipan la Navidad. En ese contexto, Mercadona ha presentado su lote para mujer Rose Nude, una propuesta que combina perfume, cuidado corporal y diseño elegante a un precio irresistible.

Este set, disponible en la tienda online y en supermercados físicos de la cadena valenciana, se ha convertido en una de las opciones más demandadas durante las campañas de Navidad y fechas señaladas, gracias a su excelente relación calidad-precio.

Y lo mejor de todo, es que el lote completo, que incluye perfume, gel, body milk y una caja joyero, está disponible por solo 11,50 euros.

Lote mujer Rose Nude.

Su fragancia, de carácter floral y suave, está pensada para el uso diario, combinando toques femeninos y frescos que no resultan invasivos.

Además, tal y como se ha mencionado anteriormente, el lote Rose Nude está compuesto por cuatro elementos: una colonia de 100 ml, un gel de baño de 75 ml, una loción corporal con purpurina (Body Milk Glitter) de 75 ml y una caja tipo joyero que sirve tanto como estuche de presentación como elemento decorativo.

Una de las principales razones de su éxito radica en su versatilidad como regalo. El set se presenta en una caja elegante y práctica, lo que elimina la necesidad de envolverlo y lo convierte en una opción ideal para obsequiar en cualquier ocasión.

Más allá de su aspecto estético, el lote Rose Nude destaca también por su funcionalidad. La combinación de gel, loción y perfume permite mantener una coherencia olfativa en toda la rutina corporal, prolongando la duración del aroma y potenciando la sensación de limpieza y cuidado.

Este último detalle eleva el conjunto, convirtiéndolo en un regalo perfecto para cualquier ocasión, desde un cumpleaños hasta un detalle navideño, sin necesidad de gastar una gran cantidad de dinero.

Con un precio de 11,50 euros, el lote que vende Mercadona ofrece una relación calidad-precio inmejorable dentro del mercado de perfumería accesible.

Eso sí, como ocurre con muchos productos estrella de Mercadona, su éxito puede jugar en contra de su disponibilidad. De hecho, este tipo de novedades suelen agotarse rápidamente, especialmente en fechas próximas a la campaña navideña.