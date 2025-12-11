Aterriza en Lidl el abrigo más barato y elegante de la temporada: disponible por 16,99 euros y en tres colores

Las claves nuevo Generado con IA Lidl lanza un abrigo ligero para mujer de la línea Esmara por solo 16,99 euros, disponible en azul marino, verde oscuro y negro. El abrigo está fabricado con tejido exterior de poliamida 100 % y relleno de poliéster reciclado, con certificaciones Oeko-Tex y Global Recycled Standard. Incluye bolsillos laterales, cremallera YKK reciclada y tecnología Bionic Finish Eco que repele agua y suciedad sin químicos dañinos. El abrigo se ofrece en tallas S, M y L, y cada color presenta ligeras variaciones en el corte y el diseño.

Durante esta temporada, las amantes de la moda y los buenos precios, volvemos a estar de enhorabuena con las novedades que presenta Lidl en su colección de ropa de invierno.

La superficie de origen alemán ha lanzado un abrigo ligero para mujer, una prenda que promete convertirse en un básico del fondo de armario; y lo mejor de todo, por menos de 20 euros.

Este abrigo, perteneciente a la línea de Esmara, destaca por su tejido exterior de poliamida 100 % y forro con relleno de poliéster reciclado.

Abrigo ligero para mujer.

Además, cuenta con certificaciones Oeko-Tex Standard 100 y Global Recycled Standard (GRS), que garantizan tanto la ausencia de sustancias nocivas como el uso de materiales reciclados de calidad.

El diseño es ligero, pero funcional, con acabado Bionic Finish Eco, tecnología que repele el agua y la suciedad sin recurrir a compuestos químicos perjudiciales para el medio ambiente. Además, protege del viento y mantiene la prenda en óptimas condiciones.

El abrigo incluye bolsillos laterales y una cremallera bidireccional YKK reciclada, detalles que mejoran su usabilidad y durabilidad.

En cuanto al diseño y colores, el abrigo se ofrece en azul marino, verde oscuro y negro. Cada color tiene ligeras variaciones en el corte: el azul marino presenta cuello alto de canalé y corte holgado, mientras que el verde oscuro y el negro cuentan con capucha y corte más entallado, adaptándose a diferentes gustos y siluetas.

Abrigo ligero para mujer.

Asimismo, la firma de origen alemán ofrece el abrigo en las tallas S, M y L.

Otro de los puntos más atractivos es su precio: actualmente está disponible por solo 16,99 euros, situándose muy por debajo de la competencia, incluso de otras cadenas low cost.

No obstante, si estás pensando en hacerte con uno de ellos debes saber que desde la web informan que "otros clientes están comprando y quedan pocas unidades".