Kiabi vende el abrigo más elegante y barato de la temporada: está disponible en 5 colores por 18 euros
Se trata de un anorak ligero sin mangas diseñado para ofrecer abrigo sin sumar volumen, ideal para lucir como segunda capa en los días más frescos.
Las claves
Kiabi lanza un anorak ligero acolchado sin mangas, disponible en cinco colores y por solo 18 euros.
El diseño destaca por su minimalismo, versatilidad y material impermeable, ideal para el entretiempo y las lluvias de otoño.
El chaleco puede combinarse con merceditas artesanales de Macarena Shoes, creando un conjunto cómodo y elegante para el día a día.
El anorak está disponible en tallas XS a XL, adaptándose a diferentes constituciones y estilos.
En los últimos años, los chalecos se han consolidado como una de las prendas más versátiles del entretiempo, convirtiéndose en un básico imprescindible cuando el frío empieza a notarse.
Precisamente, Kiabi, conocida por su apuesta por la moda asequible y funcional, ha incorporado a su catálogo un anorak ligero acolchado sin mangas que destaca por su diseño minimalista, su versatilidad y un precio especialmente atractivo.
La versatilidad del chaleco se potencia aún más al combinarlo con elementos que aporten un toque más refinado, como las merceditas de Macarena Shoes, una firma española conocida por su calzado artesanal.
Modelos como las merceditas Bibi negras, elaboradas en terciopelo, con suela flexible y plantilla acolchada, resultan un complemento ideal para elevar un look aparentemente básico.
Con un precio que ronda los 45 euros, estas merceditas introducen un punto femenino y delicado, demostrando que la comodidad y la estética pueden ir de la mano sin perder funcionalidad.
En cuanto al anorak, presenta un acolchado ligero, cierre con automáticos, cuello redondo, dos bolsillos invisibles y un forro interior satinado, lo que aporta comodidad sin renunciar a un acabado pulido. Además, está confeccionado con un material impermeable, ideal para las típicas lloviznas del otoño.
Pero lo mejor de todo es que el modelo se comercializa en hasta 5 colores diferentes, entre ellos azul, blanco o beige, lo que amplía las posibilidades de estilo dentro de un diseño sobrio y atemporal.
Respecto al tallaje, Kiabi lo ofrece en las tallas habituales para mujer: XS, S, M, L y XL, perfecto para adaptarse a distintas constituciones.
Asimismo, otro aspecto que no podemos dejar pasar es su atractivo precio. Actualmente, está disponible por solo 18 euros, una cifra que convierte a este chaleco en una opción accesible para renovar el armario de entretiempo sin realizar una gran inversión.
El resultado de esta combinación, anorak ligero de Kiabi y merceditas artesanales de Macarena Shoes, es un conjunto equilibrado entre lo práctico y lo cuidado: perfecto para el día a día, para caminar por la ciudad o para outfits informales con un toque distinguido.
Mientras el chaleco aporta ligereza, protección y un estilo urbano, las merceditas incorporan un aire artesanal que redondea el conjunto sin necesidad de grandes accesorios.