Acaba de llegar a Lidl el abrigo más suave y acogedor del otoño: disponible por solo 24,99 euros y en hasta dos colores

Lidl lanza un abrigo de imitación piel de cordero para mujer, suave y acogedor, por solo 24,99 euros y disponible en beige y negro. La prenda está confeccionada en poliéster reciclado, cuenta con certificaciones OEKO-TEX® STANDARD 100 y GRS, y destaca por su diseño de estilo relajado y funcional. El abrigo está disponible en tallas desde la S hasta la L, y su precio competitivo lo convierte en una opción asequible frente a otras prendas similares del mercado. Lidl también ofrece un abrigo ligero de entretiempo para mujer desde 13,99 euros, con diseño práctico, repelente al agua y relleno de poliéster reciclado.

Lidl vuelve a sorprender este otoño con una de sus prendas estrella: un abrigo de imitación piel de cordero para mujer que combina estética, comodidad y un precio difícil de ignorar.

Esta prenda, disponible tanto en tienda física como online, se ha convertido en una de las compras más comentadas por su diseño aparentemente premium y su coste reducido.

Lo mejor de todo es que el abrigo está confeccionado en 100 % poliéster reciclado, un material suave que imita la textura del borreguito tradicional.

Abrigo imitación piel de cordero para mujer.

A pesar de su composición sintética, la prenda cuenta con certificación OEKO-TEX® STANDARD 100, que garantiza la ausencia de sustancias nocivas, y con la certificación GRS (Global Recycled Standard), avalando el origen reciclado de sus fibras.

Su corte es de estilo relajado: presenta cuello de solapa, hombros ligeramente caídos y dos bolsillos laterales que refuerzan su carácter funcional.

En cuanto a variedad, Lidl ofrece esta pieza en dos colores neutros, beige y negro, ambos pensados para integrarse fácilmente en combinaciones tanto casuales como más cuidadas.

Asimismo, el tallaje va desde la S (38/40) hasta la L (46/48), por lo que cubre un rango amplio de usuarias sin perder la silueta oversize que caracteriza al diseño.

Otro de los mayores atractivos del abrigo es su precio de tan solo 24,99 euros. Este coste tan competitivo lo ha colocado como una alternativa accesible frente a prendas similares en grandes cadenas de moda que triplican su precio.

Sin embargo, no es de extrañar que varias tallas se agoten en cuestión de días, por lo que si estás pensando en hacerte con uno de ellos no te relajes.

Además, conviene recordar que, aunque imita muy bien la textura del cordero natural, sigue siendo un tejido sintético.

Esto implica que puede no proporcionar la misma transpirabilidad que fibras más nobles. Aun así, su relación calidad-precio lo sitúa entre las mejores opciones low-cost del invierno.

Otras gangas

Sin embargo, no es el único abrigo de Lidl que está llamando la atención esta temporada: otra de sus opciones económicas y populares, mucho más ligera y pensada para entretiempo, también destaca por su diseño práctico y accesible.

Se trata del abrigo ligero de mujer disponible en azul marino, verde oscuro y negro. Su exterior, 100 % poliamida, cuenta con un tratamiento repelente al agua y al viento (acabado BIONIC‑FINISH® ECO), mientras que su interior está relleno de poliéster reciclado, uniendo funcionalidad, sostenibilidad y bajo coste.

Con un diseño práctico que incluye bolsillos laterales funcionales, cremallera bidireccional de calidad y corte holgado o entallado según el color, esta prenda resulta ideal como chaqueta versátil para el día a día.

Su precio, de apenas 13,99 euros, la sitúa como una alternativa asequible frente a muchas chaquetas de entretiempo de cadenas tradicionales, lo que explica por qué muchas tallas y colores están agotados.