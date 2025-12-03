Aldi vende la nueva baliza geolocalizada que pide la DGT este 2026: disponible por solo 34,99 euros tras un 43 %

Las claves nuevo Generado con IA A partir de 2026, todos los vehículos deberán llevar una baliza de emergencia geolocalizada V-16, según la nueva normativa de la DGT. Aldi ha lanzado una baliza homologada por 34,99 euros, con un descuento del 43% respecto a su precio original, disponible del 5 al 9 de diciembre de 2025. La baliza se conecta a la plataforma DGT 3.0, transmite la ubicación en caso de emergencia y se puede colocar fácilmente en el techo del vehículo gracias a su imán. La baliza de Aldi cumple los requisitos de homologación, pero se recomienda verificar la certificación antes de la compra para evitar sanciones o fallos.

Con la entrada en vigor de la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) en 2026, todos los vehículos deberán portar una baliza de emergencia geolocalizada V‑16, que sustituye a los tradicionales triángulos de señalización.

Esta medida busca mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes provocados por conductores que bajan del coche en carreteras para colocar señales manuales.

En este contexto, la cadena de supermercados Aldi ha lanzado al mercado un modelo homologado a un precio especialmente atractivo.

Luz de emergencia geolocalizada.

Se trata de la baliza geolocalizada, que Aldi ofrece actualmente por 34,99 euros, un descuento del 43 % respecto a su precio original de 62 euros. La oferta estará vigente del 5 al 9 de diciembre de 2025, o hasta agotar existencias, y supone una oportunidad para que los conductores se adelanten a la obligación legal que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

Según la ficha del producto, la baliza de Aldi cuenta con homologación LCOE 2025020066G1, cumpliendo con los requisitos de la DGT.

Además, se conecta a la plataforma DGT 3.0, permitiendo que, en caso de avería o accidente, se transmita automáticamente la ubicación del vehículo a los servicios de emergencia y a los sistemas de tráfico.

La baliza dispone de una base con imán para colocarla fácilmente en el techo del vehículo y funciona con una pila de 9 V incluida en el paquete.

Este tipo de baliza ofrece ventajas claras frente a los triángulos tradicionales. La luz LED de alta visibilidad permite ser vista desde hasta 1 km de distancia, aumentando la seguridad ante otros conductores. Además, se puede activar sin necesidad de salir del vehículo, evitando riesgos en autopistas y carreteras.

Esta señalización automática y geolocalizada representa un avance en materia de seguridad vial, especialmente en situaciones de emergencia nocturna o en condiciones de visibilidad reducida.

Importancia de la homologación

En este sentido, para que la baliza sea legalmente válida desde 2026, debe estar homologada y registrada en la plataforma DGT.

La baliza de Aldi declara cumplir con estos requisitos, pero expertos advierten que es recomendable comprobar la certificación antes de la compra para evitar sanciones o fallos en caso de accidente.

El lanzamiento de la baliza V‑16 en Aldi por menos de 35 euros es una oportunidad para adelantarse a la normativa y garantizar la seguridad en carretera. Para conductores habituales o familias, la inversión es mínima en comparación con el valor de la seguridad y la tranquilidad de cumplir con la ley.

No obstante, siempre conviene verificar la homologación oficial y asegurarse de que la baliza funciona correctamente con la plataforma de la DGT antes de confiar completamente en el dispositivo.