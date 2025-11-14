Aldi da la bienvenida a la Navidad con su producto estrella: el roscón renovado de nata 100% por 7,99 euros

Como viene siendo habitual en estas fechas, las grandes cadenas de distribución ya han comenzado a desplegar su campaña navideña con propuestas de lo más interesantes y especiales.

Precisamente, un claro ejemplo de ello es Aldi. La cadena de origen alemán ha dado un paso al frente con el lanzamiento de su nuevo roscón de nata 100%.

La cadena alemana se ha adelantado a la Navidad con una versión renovada de este clásico dulce, disponible ya en sus tiendas por 7,99 euros, y que apuesta por una receta renovada: con más mantequilla, masa madre e ingredientes tradicionales.

Roscón de Nata 100% Special. Aldi.

El roscón llega reformulado para ofrecer una experiencia más cercana a la pastelería tradicional. La masa se elabora con masa madre y un extra de mantequilla, lo que aporta una miga más tierna y un sabor más sabroso.

La combinación de agua de azahar y ralladura natural de naranja y limón refuerza ese aroma tan característico de la repostería navideña.

Además, Aldi ha incrementado la cantidad de nata 100% en el relleno y ha reducido los aditivos respecto al año anterior.

Pero eso no es todo, como novedad también han incorporado un film protector que ayuda a mantener la textura y frescura del producto durante más tiempo, garantizando que llegue a casa en condiciones óptimas.

El lanzamiento del roscón se enmarca dentro de la llegada de la gama Special, la línea gourmet de Aldi que ya está disponible en todas las tiendas de España.

Esta colección reúne más de 150 referencias pensadas para elevar las celebraciones navideñas sin disparar el gasto, incluyendo 120 productos por debajo de los 5 euros y un total de 50 novedades para esta temporada.

Entre los imprescindibles destacan los turrones Flor de Navidad, con más de 30 variedades que abarcan desde recetas tradicionales hasta sabores más innovadores.

También regresan los Panettones Special, tanto en versión con chocolate como con pasas, elaborados con mantequilla y masa madre y a un precio de 9,99 euros la unidad, situándose como una opción muy competitiva frente a alternativas artesanas más costosas.

Otros artículos navideños

Además de su propuesta gastronómica, Aldi completa su campaña navideña con una selección de productos textiles y de hogar pensados para llenar de ambiente festivo cada rincón.

De hecho, ya están disponibles los pijamas navideños para adultos y niños, confeccionados con tejidos cálidos y estampados de temporada, por precios que van desde los 5,99 euros hasta los 9,99 euros.

Asimismo, las zapatillas de estar por casa, a la venta por 7,99 euros, son otro must have de la temporada navideña que no podemos dejar pasar.

Por último, otro de los imprescindibles de la nueva colección de Aldi son los jerséis navideños (9,99 euros), que combinan humor y tradición; y los populares calcetines temáticos (2,99 euros), un clásico asequible que vuelve año tras año.