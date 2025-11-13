Carrefour presenta su novedad "más accesible del mundo": un turrón con empaquetado en braille por solo 4,95 euros

Carrefour ha vuelto a demostrar que la innovación no solo está en los productos, sino también en los valores que los acompañan.

Este año, la cadena de supermercados francesa ha lanzado, junto a Turrones 1880, la Fundación Solidaridad Carrefour, la Fundación ONCE y la empresa Almendra y Miel, "el turrón más accesible del mundo", una edición limitada que combina tradición, inclusión y compromiso social.

Disponible ya en todos los centros Carrefour por menos de 5 euros, este singular turrón llega con etiquetado en braille y un código QR accesible, permitiendo que las personas con discapacidad visual puedan conocer fácilmente la información del producto.

Turrón Carrefour.

Pero eso no es todo, y es que los beneficios obtenidos por su venta se destinarán íntegramente a proyectos que buscan ofrecer más recursos y oportunidades a los niños y niñas con sordoceguera, ayudándoles a crecer en igualdad de condiciones.

No obstante, desde la Fundación Solidaridad Carrefour destacan que el objetivo no es solo recaudar fondos, sino visibilizar la realidad de la sordoceguera infantil y sensibilizar a la ciudadanía.

La iniciativa coincide además con la celebración de los 200 años del sistema de lectoescritura braille, una herramienta fundamental que ha abierto las puertas del conocimiento y la independencia a millones de personas con discapacidad visual.

Como reza su filosofía, quien compre este turrón y no sepa braille… estará eligiendo un sabor a ciegas, dando ventaja a quienes nunca la tienen.

Variedad e inclusión

El turrón más accesible del mundo está disponible en tres variedades tradicionales, Jijona, Alicante y Chocolate Crujiente, y puede encontrarse fácilmente en las secciones destacadas de los centros Carrefour.

Quienes decidan llevarse una de estas tabletas no solo disfrutarán de un producto de calidad, sino que también aportarán su granito de arena a una causa que cambia vidas.

Esta acción se suma a otras iniciativas inclusivas que Carrefour desarrolla a lo largo del año, como la Hora Silenciosa, durante la cual se reduce la iluminación y el ruido en los hipermercados para facilitar la compra de personas con autismo o hipersensibilidad sensorial.

Ahora, la compañía da un paso más al incorporar la accesibilidad y la solidaridad en un producto tan emblemático de las fiestas navideñas.