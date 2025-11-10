Ana Pérez, experta en maquillaje, sobre sus favoritos de Mercadona: "Son 5 joyas por menos de 5 euros"

Las claves nuevo Generado con IA Ana Pérez, experta en maquillaje, destaca cinco productos de belleza de Mercadona como sus favoritos, todos con un precio inferior a cinco euros. Entre los recomendados están los parches de hidrogel con ácido hialurónico y colágeno (1,75 €) y los lápices de ojos resistentes al agua (2,50 €), valorados por su eficacia y variedad. El aceite corporal en textura crema (3 €) y la crema de manos con aroma oriental (3 €) son elogiados por su fragancia y transformación, convirtiendo el cuidado cotidiano en un placer. Las toallitas desmaquillantes con aceite de argán (1,50 €) completan la selección, destacando por su capacidad para eliminar maquillaje resistente al agua.

No es ninguna novedad mencionar que Mercadona se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes referentes del cuidado personal a precios accesibles.

Sus líneas de cosmética y belleza, especialmente bajo la marca Deliplus, han ganado la confianza de miles de consumidores gracias a su excelente relación calidad-precio. No es raro, por tanto, que incluso profesionales del maquillaje recomienden sus productos.

Una de las últimas en hacerlo ha sido la creadora de contenido Ana Pérez, quien ha compartido en Instagram un vídeo sobre sus imprescindibles de la cadena valenciana que está causando sensación.

"Cinco joyas de Mercadona por menos de cinco euros. Parte 3, creo que es", dice al inicio del vídeo, dejando claro que esta no es la primera vez que dedica contenido a los productos del supermercado.

El primero de los cinco destacados son los parches de hidrogel con ácido hialurónico y colágeno (1,75 euros), pensados para hidratar y revitalizar la zona del contorno de ojos.

"Estos parches me gustan mucho porque son fáciles de aplicar y son los únicos que he encontrado que no se me caen para abajo, que no se resbalan. Oye, me han encantado de verdad, apunta.

El siguiente artículo son los lápices de ojos resistentes al agua (2,50 euros), otro imprescindible de su neceser. "Los hay en un montón de colores, difuminan muy bien y aguantan hasta que te desmaquillas, sostiene Ana.

El tercer favorito es un aceite corporal en textura crema (3 euros), un producto que sorprende por su transformación y su fragancia.

"Es una crema que cuando la aplicamos se vuelve aceite, y a mí me encanta el olor porque tiene un aroma oriental. El bote trae 250 mililitros, veis que la crema se ha convertido en un aceite y además te deja un olor en el cuerpo a perfume increíble", reconoce.

Asimismo, Pérez también ha mencionado en su lista de imprescindibles la crema de manos con aroma oriental, disponible por 3 euros. "Huele de maravilla." Un detalle que, según ella, hace que el gesto cotidiano de hidratar las manos se convierta en un pequeño placer diario.

Por último, cierra con un básico que no falta en su casa: las toallitas desmaquillantes con aceite de argán, a la venta por 1,50 euros. "Esto desmaquilla hasta lo resistente al agua", concluye Ana.