Valduero 12 años presenta su añada de 2009, con la que ofrece al mundo un vino marcado por su artesanía

Una de las claves del producto de esta bodega, situada en la Ribera del Duero y con una fuerte presencia internacional, es que la elaboración del vino se realiza de manera manual: desde el proceso de selección de racimos hasta su recolección.

La bodega Valduero ha anunciado el lanzamiento de una nueva añada de uno de sus vinos más emblemáticos: Valduero 12 años 2009. Se trata de un tinto de producción limitada que ha llevado la artesanía de esta empresa enológica ubicada en la Ribera del Duero a los paladares más exquisitos.

Valduero 12 años es un vino hecho completamente a mano que se elabora únicamente en añadas especiales. El proceso de elaboración que caracteriza a esta bodega empieza ya durante la época de recogida de uva, debido a que en la vendimia los trabajadores recogen cada racimo manualmente en los viñedos, situados en la zona de mayor altitud de la Ribera del Duero.

El proceso de elaboración es meticuloso y el racimo se desgrana uva a uva. Con esta forma de trabajar, Valduero refleja su manera de ver el mundo, que se basa en preservar la artesanía y el talento humano frente a la mecanización.

Caja y botella de Valduero 12 años 2009. Valduero.

Otra de las claves de los resultados de Valduero es que la bodega cultiva sus viñedos de forma natural y el vino se obtiene con tan sólo dos racimos por cada planta, lo que refuerza la apuesta de la empresa por buscar la máxima calidad de sus cepas y, al mismo tiempo, la convierte en un hito de la producción sostenible.

Este vino pasa por una crianza prolongada en barricas de diversas procedencias para conseguir su característico sabor, seguida de una larga estancia en la propia botella. Valduero 12 años 2009 alcanza su mejor punto tras más de una década de envejecimiento, aunque, según los expertos, podría seguir madurando durante 15 años más. A pesar de permanecer guardado durante tanto tiempo, el vino de Valduero es capaz de sorprender al consumidor por su gran frescura, estructura y elegancia.

La nueva edición de Valduero 12 Años no sólo responde a una demanda creciente entre coleccionistas y amantes del vino de alta gama, sino que busca reafirmar a la bodega como referente europeo en vinos de larga crianza, posicionando al vino español en las esferas más altas del lujo internacional.

La reputación de esta bodega sitúa a esta añada como una de las más esperadas

En la actualidad, Valduero cuenta con un gran reconocimiento y prestigio a raíz de los hitos que ha alcanzado durante los últimos años. El vino de su añada de 2001 acabó siendo reconocido como el segundo mejor de todo el mundo.

El Valduero 12 años 2004 también fue muy valorado a nivel internacional gracias a los 99 puntos que le otorgó en 2023 la publicación Wine Enthusiast, una de las más famosas en todo el mundo.

Una botella de Valduero 12 años 2009. Valduero.

La publicación Robb Report USA, especializada en artículos de lujo, también incluyó al Valduero 12 años 2004 en su exclusiva lista de los "15 Best of the best", que recopila los mejores vinos de todo el mundo.

La trayectoria de la marca hace que este lanzamiento sea uno de los más esperados por los aficionados al mundo del vino, puesto que Valduero se presenta como un símbolo de artesanía, exclusividad y elegancia.