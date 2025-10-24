Triunfa el nuevo calendario de adviento de Ibai Llanos: a la venta por 14,99 € y con premios de más de 100.000 €

Las claves nuevo Generado con IA Ibai Llanos lanza su nuevo calendario de adviento 2025, Big Ibai, con premios valorados en más de 100.000 euros. La nueva edición incluye 24 figuras diferentes y ha sido adaptada tras recibir críticas constructivas, mejorando la calidad del chocolate y diversidad de figuras. El calendario se puede adquirir en grandes superficies como Carrefour y El Corte Inglés por 14,99 euros, ofreciendo una experiencia interactiva y emocionante para los seguidores.

Para muchos, las Navidades empiezan por los calendarios de adviento, y el de Ibai Llanos no es la excepción. Con su nueva edición de 2025, el streamer y creador de contenido ha vuelto a revolucionar el mercado con el lanzamiento de su exitoso calendario de adviento Big Ibai.

Tras batir récords de ventas en 2024, el joven ha presentado una versión mejorada que combina coleccionismo, entretenimiento y una experiencia interactiva pensada para todos sus seguidores.

El calendario cuenta con 24 figuras diferentes y 24 premios valorados en más de 100.000 euros, incluyendo desde viajes exclusivos, como un Safari para dos personas, hasta otros premios sorpresa que se irán desvelando a lo largo de diciembre.

El lanzamiento, anunciado mediante un ingenioso vídeo promocional donde Ibai se transforma en un Papá Noel moderno leyendo las "cartas" de quejas de sus seguidores, refleja un cambio de enfoque respecto a la primera edición.

Tras recibir críticas constructivas el año pasado, el streamer ha adaptado el calendario para hacerlo más accesible, emocionante y gratificante, cuidando cada detalle del diseño, el chocolate y la selección de premios.

Calendario de adviento Ibai Llanos.

"Elfo Antonio, ¿podríamos bajar el precio este año? Me tocaron varias figuras iguales. Elfo Antonio, ¿es posible que las 24 figuras sean diferentes? Nos gustaría que el chocolate fuese más cremoso, o sea, la quería con las figuras 3D y rellenas. ¿Sortear el doble en premios? ¿100.000 euros en premios?", comenta Ibai Llanos recordando las sugerencias y quejas de sus seguidores del año pasado.

Tomando nota de todas esas peticiones, el creador de contenido vuelve este 2025 con una propuesta renovada. Así, todos los que quieran disfrutar de la segunda edición del Calendario de Adviento de Ibai Llanos ya pueden adquirirlo en grandes superficies como Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés y Eroski, a un precio de 14,99 euros.

Reacciones

Las primeras reacciones de los seguidores no se han hecho esperar. Muchos destacan la mejora en la calidad del chocolate y la diversidad de figuras.

"¡Este año sí que merece la pena abrir cada ventana!", comenta un usuario en Twitter, mientras, otro joven señala: "Se nota que escucharon nuestras quejas del año pasado".

Los fans también celebran los premios haciendo alusión a los 100.000 euros que hay en juego. "Estoy deseando ver qué toca cada día", añade otro internauta.