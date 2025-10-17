Maisons du Monde da la bienvenida a la Navidad con su nueva colección: elegante, solidaria y para todos los gustos

Las claves nuevo Generado con IA Maisons du Monde lanza su colección navideña "Alrededor del Mundo", inspirada en diversas culturas desde Londres hasta Laponia, combinando tradición y originalidad. La colección presenta ocho diseños de calendarios de Adviento, adaptados a todos los estilos, para enriquecer la experiencia navideña de grandes y pequeños. La vela solidaria 2025, en colaboración con Eloïse Gillard, destinará el 100% de sus beneficios a la Fundación Ana Bella, apoyando a mujeres víctimas de violencia. A partir del 1 de noviembre, la vela solidaria estará disponible en tiendas y en la web de Maisons du Monde, consolidando su compromiso social por cuarto año consecutivo.

La Navidad se acerca y Maisons du Monde, referente europeo en diseño de interiores inspirador, accesible y sostenible, ha presentado su nueva colección "Alrededor del Mundo", una invitación a celebrar las fiestas con estilo, emoción y creatividad.

Desde Londres hasta Laponia, pasando por México o Quebec, la marca transforma la decoración navideña en un auténtico viaje sensorial, combinando tradición, fantasía y originalidad.

La colección propone ambientes diversos: la elegancia anglosajona de Londres, la explosión de color y alegría de Acapulco, el glamour de París, el encanto natural de Quebec y la serenidad mágica de Laponia.

Además, esta colección presenta los calendarios de Adviento 2025 que transforman cada día en un momento de emoción y sorpresa, adaptándose a todos los estilos y edades.

Entre los ocho diseños destacados se encuentran modelos clásicos, modernos, minimalistas y lúdicos, todos pensados para enriquecer la experiencia navideña de grandes y pequeños.

Imagen del interior de la tienda. Delia Echávarri

Pero esta Navidad, Maisons du Monde no solo celebra el diseño y la creatividad: la marca reafirma su compromiso social con la venta de diferentes productos solidarios.

Un claro ejemplo de ello es la vela solidaria 2025, elaborada en colaboración con la artista francesa Eloïse Gillard (Eloze).

Cada unidad, ilustrada con escenas llenas de nostalgia y magia navideña, como trenes que transportan recuerdos de la infancia, se venderá por 9,99 euros, y el 100% de los beneficios se donará a la Fundación Ana Bella, organización que lucha contra la violencia hacia las mujeres en 82 países.

La colaboración de Maisons du Monde con la Fundación Ana Bella comenzó en 2022 y ha permitido financiar programas de protección y apoyo terapéutico para mujeres supervivientes de violencia.

Este año, la marca continúa con su compromiso por cuarto año consecutivo, consolidando una alianza que combina diseño y responsabilidad social.

La vela solidaria estará disponible en todas las tiendas Maisons du Monde y en su web a partir del 1 de noviembre de 2025. Con esta iniciativa, la marca demuestra que la Navidad puede ser un tiempo de ilusión y celebración, pero también de solidaridad y compromiso.