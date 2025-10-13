Cuesta 13,50 euros y es el último lanzamiento más viral de Mercadona: incluye más de 10 cosméticos

Mercadona ha vuelto a revolucionar el mundo de la cosmética con su último lanzamiento: el lote 12 Make up Essentials Mail Post Deliplus, un completo set de maquillaje que ya se ha convertido en tendencia entre sus clientes y en las redes sociales.

Por solo 13,50 euros, este kit reúne más de diez productos diferentes, ofreciendo una propuesta versátil y económica para quienes quieren tener todo lo necesario para un maquillaje completo en un solo pack.

Eso sí, si estás pensando en hacerte con este artículo, debes tener en cuenta que es muy probable que se agote rápidamente. El boom que ha tenido en redes sociales ha disparado la demanda, y no son pocas las usuarias que ya han compartido vídeos mostrando el contenido.

Lote 12 Make up Essentials Mail Post Deliplus.

El set incluye una amplia variedad de cosméticos, desde iluminador líquido, bronceador en barra y delineador de labios, hasta labiales líquidos mate y con acabado brillante, delineador de ojos, sombra líquida mate y con brillo, tinte para labios y mejillas, colorete en crema, lápiz de cejas, paleta de sombras en polvo y en crema, esponja de maquillaje y bálsamo labial.

Es decir, casi todos los básicos que cualquier persona necesita para un look completo, tanto de día como de noche.

Lo que más llama la atención es la relación calidad-precio. A un coste inferior al de muchos productos individuales en otras marcas, los usuarios pueden acceder a un lote completo que permite experimentar con diferentes tonos, texturas y acabados.

Este detalle ha sido clave para que el producto se vuelva viral, con numerosos unboxing y reseñas en redes sociales mostrando la calidad y variedad del kit.

No obstante, el fenómeno de viralidad no se ha limitado únicamente a creadores de contenido: usuarios comunes también han compartido su entusiasmo, destacando cómo un kit asequible puede competir con productos más caros de marcas reconocidas.

Muchos coinciden en que es una opción ideal para quienes se inician en el maquillaje o quieren un set de emergencia que no ocupe demasiado espacio en el neceser.

Con este lanzamiento, Mercadona refuerza su apuesta por la cosmética accesible, que combina calidad y precio reducido.

La estrategia también evidencia un cambio en la forma en que los consumidores interactúan con las marcas: no solo buscan productos funcionales, sino experiencias que puedan compartir en redes sociales, generando un efecto de promoción orgánica.