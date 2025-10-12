El nuevo sustituto al chocolate de siempre que arrasa en Mercadona: sin azúcares añadidos y por solo 2,50 euros

Mercadona lo ha vuelto a hacer. La cadena valenciana ha sorprendido a sus clientes con el lanzamiento de un nuevo producto que promete convertirse en uno de los más vendidos dentro de su línea Hacendado.

En esta ocasión, el protagonista es el chocolate con leche Hacendado almendras enteras 0% azúcares añadidos, una alternativa saludable al chocolate tradicional que ya está causando furor entre los consumidores.

Disponible por solo 2,50 euros la tableta (150 g), lo que equivale a 16,67 euros/kg, este nuevo producto llega como una opción ideal para quienes desean disfrutar del sabor del chocolate sin renunciar a cuidar su alimentación.

Chocolate con leche Hacendado.

En apenas unos días desde su llegada a las tiendas, este nuevo chocolate se ha convertido en tema de conversación en redes sociales.

Numerosos usuarios han compartido su entusiasmo por la nueva propuesta de Mercadona, destacando su sabor equilibrado, su textura cremosa y el toque crujiente de las almendras enteras.

"Está buenísimo, no se nota que no lleva azúcar", comentaba una clienta en X (antes Twitter).

No es la primera vez que un producto de Mercadona logra tal impacto en tan poco tiempo. Cada nuevo lanzamiento de la enseña valenciana suele generar un efecto viral entre sus consumidores más fieles, y este nuevo chocolate no ha sido la excepción.

El chocolate con leche Hacendado almendras enteras 0% azúcares añadidos está elaborado con edulcorantes naturales que permiten mantener un sabor dulce y agradable, sin necesidad de recurrir al azúcar tradicional. Además, contiene almendras enteras que aportan un extra de fibra, proteínas y grasas saludables.

Según el etiquetado del producto, está elaborado con cacao de alta calidad, leche desnatada en polvo, manteca de cacao y edulcorantes, sin azúcares añadidos ni aceite de palma. Una combinación que lo convierte en una opción perfecta para quienes buscan reducir su consumo de azúcar sin sacrificar el placer del chocolate.

El lanzamiento de este producto se enmarca dentro de una tendencia cada vez más extendida: la búsqueda de alternativas saludables a los dulces tradicionales.

Mercadona ha sabido adaptarse rápidamente a este cambio en los hábitos de consumo, ofreciendo productos con menos azúcares, más proteínas y fórmulas equilibradas.

En los últimos meses, la compañía ya había ampliado su gama de chocolates sin azúcar, incluyendo versiones con alto porcentaje de cacao o con frutos secos.

Pero esta nueva tableta con leche y almendras enteras parece haber dado justo en el clavo: combina el sabor clásico del chocolate con leche con la conciencia saludable que demandan los consumidores actuales.