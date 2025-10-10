Mercadona retira uno de sus 'productos estrella' de sus tiendas: costaba solo 7 euros y era líder de ventas

Mercadona ha vuelto a ser noticia entre sus fieles consumidores tras realizar un cambio inesperado en uno de sus productos más populares dentro de la línea de perfumería de la marca Deliplus.

En esta ocasión, se trata de la fragancia Complicity Woman, un clásico que durante años ha conquistado a miles de clientas gracias a su aroma elegante, fresco y duradero.

La novedad se conoció hace apenas unos días, cuando varias usuarias comenzaron a notar que el característico frasco de Complicity Woman había desaparecido de las estanterías. En su lugar, la cadena valenciana ha introducido una nueva versión de la fragancia, con un diseño renovado y un aroma ligeramente diferente.

Fragancia Complicity Woman.

Tal y como ocurre en muchas ocasiones con los productos de Mercadona, las redes sociales se han llenado de comentarios de clientas preguntando qué había ocurrido con su perfume favorito.

"¿La fragancia Complicity Woman ya no la tenéis? ¿Alguna alternativa similar? ¿Por qué siempre retiráis del mercado los mejores productos?", escribía una usuaria en X (antes Twitter).

Ante la avalancha de consultas, Mercadona no ha tardado en responder. "¡Hola! Ya no la vendemos. Dentro de la misma línea olfativa podemos ofrecerte la colonia Enchanted", explica la compañía a través de sus redes oficiales.

Complicity Woman era una de las fragancias más reconocidas dentro del catálogo de Mercadona. Con su equilibrio entre notas florales y afrutadas, se había convertido en un perfume de uso diario para muchas mujeres que valoraban su excelente relación calidad-precio (7 euros por 100 ml).

@Mercadona la fragancia Complicity Woman ya no la tenéis? Alguna alternativa similar? Porqué siempre retirais del mercado los mejores productos???#ComplicityWoman — Sonia Vidal (@SoniaVidalV) October 7, 2025

Su éxito residía en un aroma versátil, descrito por muchas clientas como "femenino, fresco y con un toque dulce sin llegar a ser empalagoso".

Por eso, el anuncio de su cambio ha generado cierta nostalgia entre las consumidoras más fieles, que la consideraban "su fragancia de siempre".

Tal y como viene siendo habitual cuando retiran algún producto, la noticia no ha sido bien recibida. En redes se pueden leer comentarios de quienes aseguran que ha sido "todo un fallo".

Lo cierto es que este tipo de movimientos no son nuevos en la cadena de supermercados. Mercadona acostumbra a revisar, reformular y renovar sus productos de perfumería con el objetivo de mejorar sus fórmulas o adaptarlas a las nuevas normativas y preferencias de los consumidores.

De hecho, en los últimos meses también ha lanzado nuevas fragancias que han tenido una gran acogida, como Borealia o Flor de Mayo Ruby, ambas inspiradas en perfumes de alta gama pero con precios mucho más asequibles.