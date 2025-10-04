Gaizka, empleado de Mercadona, rotundo sobre su situación en la empresa: "Soy fijo y trabajo 4 horas al día"

En el panorama laboral actual, donde la estabilidad y las oportunidades no siempre coinciden con la formación de cada persona, abrirse camino puede ser todo un desafío.

Aun así, hay historias que muestran que es posible avanzar y construir una carrera, incluso en áreas que en un principio parecen alejadas de la especialidad estudiada. Precisamente, eso le ocurrió a Gaizka.

Lo que comenzó para este joven como una experiencia temporal se transformó en el primer paso hacia una trayectoria profesional dentro de la empresa.

Con esfuerzo y compromiso, Gaizka ha encontrado en Mercadona su lugar para crecer. 💚 ¿Quieres conocer su historia?



— Mercadona (@Mercadona) September 9, 2025

Su testimonio, compartido en uno de los vídeos publicados por la propia cadena de supermercados en la red social X (antes Twitter), pone en valor la apuesta de la compañía por la formación interna, así como la importancia del compromiso y el esfuerzo personal.

"Hola, vengo a contaros tres cosas sobre mí", comienza diciendo Gaizka en los primeros segundos del vídeo. La historia que narra no es extraordinaria por sus giros dramáticos, sino por lo representativa que resulta para muchos jóvenes en España.

El joven empezó a trabajar en Mercadona hace tres años en verano con la intención de sacar unos ahorros y poder pagarse los estudios. "Mi plan no era quedarme, pero ¡spoiler! Aquí sigo", añade.

Con el paso del tiempo, su situación fue cambiando. Al poco de entrar, le ofrecieron un contrato fijo con jornada de cuatro horas al día, lo que le permitió compatibilizar el trabajo con sus estudios.

Una vez finalizados, descubrió que dentro de la empresa existían múltiples posibilidades de crecimiento, algo que le hizo replantearse su futuro profesional.

"Cuando terminé mis estudios vi que aquí había muchas oportunidades, así que decidí quedarme y ahora estoy súper contento", explica.

Sin embargo, la historia no se queda ahí y es que recientemente Gaizka fue promocionado y trasladado a una tienda muy cerca de su casa. Con entusiasmo lo resume en una frase cotidiana: "Me pongo los cascos y en una canción ya estoy".

Para él, este cambio no solo ha supuesto una mejora en calidad de vida, sino también un nuevo reto profesional que afronta con motivación y compromiso.

"Es una gran oportunidad, pero tengo muchas ganas y pienso esforzarme muchísimo, porque a veces las oportunidades están mucho más cerca de lo que creemos", concluye.