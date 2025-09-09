Appcelerate marca un antes y un después en la publicidad digital: primera Adtech española con doble certificación ISO

La compañía se convierte en pionera al obtener las certificaciones ISO 27001 e ISO 9001, consolidando su liderazgo en activación programática cookieless y segmentación geoespacial

En un sector tan competitivo como el de la tecnología publicitaria, donde la innovación se mide en milisegundos y la confianza se construye con datos, Appcelerate ha logrado lo que ninguna otra empresa Adtech había conseguido hasta ahora: obtener simultáneamente las certificaciones internacionales ISO 27001 (Seguridad de la Información) e ISO 9001 (Gestión de la Calidad).

Un doble reconocimiento que no solo avala su excelencia operativa, sino que la posiciona como referente en un ecosistema cada vez más exigente y cookieless.

Fundada en España, Appcelerate ha sabido anticiparse al futuro de la publicidad digital con una propuesta tecnológica que combina activación programática sin cookies, segmentación geoespacial en tiempo real y una arquitectura Full Ad Stack propia.

Ahora, con estas certificaciones, la compañía refuerza su compromiso con la protección de datos y la mejora continua, dos pilares clave en la nueva era de la publicidad responsable.

Geolocalización

“La confianza del cliente empieza por la seguridad”, afirma el equipo de tecnología de Appcelerate. Y no es una frase vacía. La ISO 27001 garantiza que todos los datos sensibles —desde geoaudiencias anonimizadas hasta métricas TELCO— están protegidos bajo un sistema robusto de gestión, alineado con el RGPD y las mejores prácticas internacionales. Por su parte, la ISO 9001 certifica que cada proceso interno, desde la planificación de campañas hasta la entrega de informes, cumple rigurosamente con los requisitos legales y del cliente.

Este hito no solo tiene valor técnico. Es también un mensaje claro al mercado: se puede innovar sin comprometer la privacidad, se puede crecer sin perder el foco en la calidad.

En un momento en que las marcas y agencias buscan partners que combinen tecnología avanzada con responsabilidad, Appcelerate se presenta como una opción sólida, transparente y certificada.

La obtención de estas acreditaciones abre nuevas oportunidades de colaboración con anunciantes que exigen los más altos estándares. Y, sobre todo, consolida a Appcelerate como un ejemplo de cómo una empresa española puede liderar la transformación del sector Adtech desde la excelencia.

En tiempos de incertidumbre digital, Appcelerate no solo acelera. Marca el camino.