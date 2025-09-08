Mercadona lo hace oficial: vende un plato preparado que ha vuelto locos a sus clientes por menos de 2 euros

Mercadona ha vuelto a captar la atención de sus clientes con un lanzamiento que está generando gran revuelo tanto en tiendas como en redes sociales.

Se trata de los raviolis de jamón serrano y queso Hacendado, un producto de pasta fresca que combina dos de los ingredientes más característicos de la gastronomía española con la practicidad de un plato rápido y fácil de preparar.

La nueva referencia ya está disponible en la sección de refrigerados de la cadena en un formato de 250 gramos a un precio de 1,90 euros, lo que supone un coste por kilo de 7,60 euros, claramente competitivo frente a otras marcas del mercado.

Pasta fresca ravioli jamón serrano y queso.

Uno de los principales aspectos que no podemos dejar pasar es su relación calidad-precio. Esta diferencia convierte a los raviolis de jamón serrano y queso Hacendado en una alternativa accesible para quienes buscan un plato sabroso pero también económico, un equilibrio que la cadena de Juan Roig ha sabido explotar en numerosas ocasiones.

El producto se presenta en bandeja de plástico transparente, envasado en atmósfera protectora para mantener la frescura de la pasta.

Se trata de una pasta fresca lista para cocinar que solo necesita unos cuatro minutos de cocción en agua hirviendo para estar lista.

Su preparación rápida lo convierte en un recurso ideal para quienes disponen de poco tiempo pero no quieren renunciar a una comida con un punto diferencial frente a la pasta seca tradicional.

Más allá de sus valores nutricionales, lo que ha hecho que este producto se convierta en viral es la propuesta gastronómica que representa.

La pasta rellena es un clásico de la tradición italiana, pero Mercadona ha querido darle un toque netamente español incorporando el jamón serrano como ingrediente protagonista.

De este modo, fusiona un formato de consumo internacional con uno de los emblemas de la despensa española, lo que explica la buena acogida que está teniendo entre clientes que buscan sabores reconocibles y cercanos.