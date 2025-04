Adiós a la campana de cocina: la alternativa que apenas necesita limpieza, no ocupa espacio y ya triunfa en España

A medida que pasa el tiempo, los elementos que conforman la noticia van cambiando y se van actualizando, provocando que algunas de ellas queden obsoletas. Si te apetece darle un cambio a esta estancia tan importante del hogar, tendrás que hacer una reforma con la que cambiar por completo el espacio, y en este caso es recomendable seguir las recomendaciones de los expertos.

En este sentido, el diseñador de cocinas Pol Caneda (@polcaneda_interiorismo) ha mostrado cuáles son los errores más habituales a la hora de reformar las cocinas, para que así todos aquellos interesados puedan evitarlos, y uno de ellos tiene que ver con la que es la alternativa perfecta a la campana de cocina, que necesita menos limpieza y se ha convertido en tendencia en España.

De hecho, el experto considera que uno de los grandes errores que muchos cometen a la hora de reformar las cocinas es optar por elegir campanas de cocina decorativas, ya que ahora ya no son un elemento para decorar, sino que solo están para cumplir con su función, que es la de extraer los olores y vapores mientras se cocina. Por este motivo, asegura que lo mejor es una campana integrada en el mueble.

Justificando su postura, recalca que, aunque hace años se ponían a la vista, hoy en día no queda tan bien incluir las campanas a modo decorativo en la cocina, sino que se prefiere añadirlas dentro de otros tipos de diseños. En este sentido, existen diferentes posibilidades, como las campanas integradas en las placas, con diseños que pasan prácticamente desapercibidos, pero existen otras muchas alternativas, entre ellas la de ocultarlas tras los armarios de cocina.

Además de hablar de la alternativa a la campana de cocina vista tan habitual, el experto en interiorismo ha dado otras recomendaciones que se deben tener presentes para conseguir renovar la cocina y que luzca de la mejor forma posible. El diseñador de cocinas asegura que, aunque las encimeras de madera son muy resistentes, no siempre son la mejor opción. De hecho, en su caso recomienda una encimera porcelánica.

Su apuesta viene dada por el hecho de que estas son unas encimeras que son capaces de soportar "absolutamente todo", y es que, aunque las encimeras de madera aportan mucha calidez a las cocinas, necesitan de demasiado mantenimiento. En cambio, con el porcelánico, que es resistente y duradero, se evitará tener que prestarles tanta atención.

Las encimeras porcelánicas son capaces de soportar cambios drásticos de temperatura sin sufrir daños, lo que hace que sean perfectas para las cocinas, pudiendo apoyar en ellas sin problemas ollas y sartenes calientes. Por su estructura y proceso de fabricación, tienen una porosidad muy reducida, lo que hace que sean menos propensas a absorber líquidos y manchas, pero también a la proliferación de bacterias.

Además de ser muy resistentes a arañazos y desgastes, este tipo de encimeras son muy fáciles de limpiar, puesto que al tener una superficie lisa y no porosa se consigue limpiar y desinfectar con más comodidad, además de evitar la acumulación de suciedad y gérmenes. Este es un aspecto especialmente importante en las áreas de preparación de alimentos, pues favorece que se mantenga un ambiente higiénico.

Pol Caneda también recomienda que el microondas y el horno no estén separados, ya que son dos electrodomésticos que se usan con mucha frecuencia y que tienen el calor como elemento en común. En las cocinas es necesario saber separar los elementos de frío (congelador, neveras…) de los de calor para no consumir más energía de la necesaria y que los aparatos no se desgasten antes de lo previsto.

Para el experto es importante que tanto el horno como el microondas estén elevados, y que, a la vez que practicidad, ofrezcan la estética necesaria para que se integren perfectamente integrados en el diseño de la cocina.

Otros consejos para reformar la cocina

Más allá de los consejos de Pol Caneda, hay otras recomendaciones básicas a tener en cuenta para conseguir el mejor resultado a la hora de reformar la cocina, y que pasan por comenzar prestando especial atención al diseño y la nueva distribución de la misma. Aunque pueda resultar complicado, hay que valorar tanto el mobiliario como la orientación, buscando en todo momento que los diferentes elementos logren generar un espacio funcional.

Para planificar la reforma de la cocina se aconseja ponerse en manos de un profesional, ya que no hay que olvidarse de los conductos de agua y electricidad, así como las diferentes barreras arquitectónicas que nos podemos encontrar y que pueden llegar a hacer que no se puedan acometer todas las reformas deseadas o al menos de la misma manera que en un principio se deseaba.

Por otro lado, es recomendable que durante la planificación se busque optar por materiales sostenibles que promuevan la economía circular, puesto que el consumo responsable hará que puedas ahorrar dinero en el futuro mientras cuidas del medioambiente. La madera y la fibra natural son buenas opciones para conseguir decorar la cocina.

Durante la reforma de la cocina es muy importante pensar muy bien las diferentes soluciones de almacenaje y su ubicación, para que así puedas disfrutar de todo el espacio posible para poder guardar todo tipo de productos. Trata de aprovechar todas las posibilidades para que estas respondan a tus necesidades.