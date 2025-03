La locura en Aldi por la nueva prenda que no se moja ni se ensucia y con la que no pasarás frío: vale 14,99 euros

Aldi es ampliamente conocido por sus increíbles ofertas, no solo en alimentos, sino también en productos de consumo básico. Cada semana, esta cadena alemana sorprende a sus clientes con un nuevo folleto lleno de promociones irresistibles, cuidadosamente adaptadas a la temporada del año. Últimamente no para de conquistar a sus clientes con colecciones de ropa de lo más tentadoras, no sólo por su increíble calidad, sino por sus bajos precios. Entre sus últimos lanzamientos destacan las zapatillas con efecto memoria o la estantería-zapatero.

Pero en esta ocasión, el supermercado alemán ha lanzado la prenda perfecta para el entretiempo. Se trata de un chaleco acolchado que está disponible en todos los supermercados Aldi desde el 19 de marzo por tan sólo 14,99 euros. Toda una ganga que nadie puede dejar escapar si desea mantenerse lo más abrigado posible estas semanas.

Lo mejor de este chaleco, además de su precio, es que gracias al material BIONIC-FINISH Eco repele tanto el agua como la suciedad, así que no tendrás que preocuparte por empaparte, ni mancharte cuando llueva.

Chaleco acolchado. Aldi

Asimismo, cuenta con dos bolsillos laterales con cremallera para que puedas guardar los esenciales del día a día como las llaves, el móvil o la cartera sin preocuparte porque se mojen.

En cuanto a los colores, está disponible en gris y azul oscuro y puedes encontrarla desde la talla M a la XL. De hecho, también podrás combinarla con cualquier abrigo o cazadora en caso de que esta prenda no sea suficiente en los días más fríos.

Y lo mejor de todo es que es una prenda que podrás lavar sin problema en la lavadora a una temperatura máxima de 40 grados sin usar ningún tipo de blanqueador. Asimismo, para que dure más es imprescindible no plancharla ni meterla en la secadora. Por lo tanto, es aconsejable que, tras lavarla, la dejes secar en un tendedero interior.