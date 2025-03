Adiós al paraguas: el invento de Carrefour perfecto para no mojarte ni pasar frío que cuesta 25 euros

Esta semana han llegado los días lluviosos y fríos característicos de la estación. Es el momento de preparar el armario para afrontar el clima cambiante y nada mejor que un buen chubasquero para protegernos de la lluvia sin perder estilo ni comodidad. Esta prenda versátil, ligera y resistente es indispensable para mantenernos secos y abrigados en nuestros paseos, rutas o desplazamientos diarios.

En este sentido, los chubasqueros de Carrefour destacan por ofrecer gran variedad de modelos y materiales innovadores, pensados para toda la familia y a precios asequibles, ideales para quienes buscan una opción práctica y confiable para disfrutar del invierno sin preocuparse por el clima.

A pesar de que el paraguas la mejor opción para no mojarte en los días de lluvia, no siempre es lo más práctico. Por eso, los chubasqueros suelen ser la mejor alternativa y la cadena francesa tiene la chaqueta impermeable perfecta por 25 euros que no te querrás quitar en toda la semana.

Chubasquero liso con capucha. Carrefour

El chubasquero lanzado por Carrefour es liso con capucha, cuenta con un forro interior y el material exterior es repelente al agua esto quiere decir que el agua se desliza sobre el tejido sin absorberla. De esta manera, la chaqueta no se empapa de agua y se mantiene ligero y transpirable.

El cierre es mediante una cremallera completa y con botones para asegurar que no entre nada de agua. Asimismo, dispone de dos bolsillos laterales para guardar todo lo que necesites en el día a día.

Este chubasquero está disponible en dos colores diferentes: azul marino y beige. Y puedes encontrarlo en un amplio abanico de tallas que van desde la S a la XXL. Desde la propia cadena recomiendan lavarla a máquina a una temperatura máxima de 30 grados sin usar ningún tipo de blanqueador. Además, para que la prenda te dure más es imprescindible no plancharla, aunque si puedes meterla en la secadora.