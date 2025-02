Giro de 180 grados en Mercadona: la cadena comunica una novedad en todas sus pescaderías

Una de las premisas que lleva por bandera Mercadona es la de ofrecer al 'jefe' (como así define a los clientes) el mejor surtido y servicio. "Innovar es estar pensando constantemente en ofrecerle soluciones eficientes y de calidad", se puede leer en su página web.

De ahí que su éxito radique en la amplia oferta de productos, así como en la constante evolución de sus modelos de trabajo, siempre enfocados en ofrecer la mejor experiencia posible al cliente.

Este compromiso con la mejora continua es precisamente lo que ha impulsado el reciente cambio en su modelo de pescadería, que busca adaptarse a las nuevas necesidades de los consumidores. Concretamente, la cadena valenciana está implantando un modelo renovado en sus pescaderías que promete marcar un punto de inflexión en el sector de los supermercados en España.

La empresa busca modernizar estas secciones para hacerlas más prácticas y eficientes, siguiendo el ejemplo de otras áreas de sus tiendas que ya han sido transformadas.

Es habitual que cuando vamos a la pescadería de Mercadona veamos todo el género expuesto en sus amplios mostradores. Todos los pescados enteros esperando a ser elegidos, limpiados, troceados y empaquetados para que los clientes puedan llevárselos. Sin embargo, el reto ahora es agilizar todos esos procesos.

El objetivo es simplificar la experiencia de compra de sus clientes mediante un enfoque más práctico, con un surtido ampliado de pescado en bandejas listo para llevar, mientras reserva la atención personalizada para productos frescos y salvajes de lonja. Así lo confirmaron a EL ESPAÑOL hace unos meses fuentes de la compañía presidida por Juan Roig.

La puesta en marcha del sistema definitivo puede demorarse varios años, según la empresa, ya que, para ponerla en práctica, debe generar toda una industria -ahora inexistente- capaz de ofrecer nuevas presentaciones.

No obstante, lo que pueden contemplar actualmente los consumidores de Mercadona en los 77 establecimientos elegidos es solo uno de los formatos que van a probarse. No hay una decisión tomada y podría no ser el definitivo.

De hecho, podría tratarse de una evolución similar a la experimentada en la charcutería, donde Mercadona mantiene el corte en la tienda de un producto selecto como el jamón, pero apuesta por la presentación en bandejas para la práctica totalidad del resto de productos.

Tarifa de envío

En términos generales, la política de Mercadona es siempre la de ofrecer precios transparentes y competitivos, tanto en sus productos como en los gastos asociados al envío.

Durante mucho tiempo, la compañía ha logrado mantener costes de entrega relativamente bajos, lo que ha facilitado a los clientes realizar compras sin la preocupación de sumar una gran cantidad de gastos extra a su factura.

Sin embargo, el reciente ajuste en los precios de envío, que ha sido notificado en varios puntos de su plataforma de compras online, ha generado una serie de reacciones mixtas.

Concretamente, la cadena valenciana ha informado a sus clientes que "el coste del servicio de los pedidos es de 8,20 euros/pedido".

Como en cualquier negocio, este aumento se podría justificar como una respuesta de Mercadona a la creciente presión económica, los altos costes operativos y los ajustes logísticos necesarios para garantizar que el servicio de entrega a domicilio siga siendo eficiente y fiable.

De hecho, la cadena ha apuntado que llevan "25 años sin subir la tarifa pese al aumento del coste de la vida y la inflación".