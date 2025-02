He probado los filetes de ternera de los supermercados y esta es la mejor marca con diferencia: Mercadona, Lidl...

Una de las grandes preocupaciones que tienen muchos consumidores a la hora de acudir a los consumidores es hacer una buena elección de la carne. En este sentido, lo mejor es dejarse asesorar por expertos en la materia, y es por ello por lo que hay que tener muy en cuenta las recomendaciones de especialistas en carne como el usuario de TikTok @galiciacanibal.

Esta cuenta ha hecho una comparativa en la que ha probado los filetes de ternera de Mercadona, Lidl y Gadis, una cadena que se encuentra presente en algunas comunidades autónomas como Castilla y León y Galicia, y fruto de la misma ha podido indicar cuál es el mejor "de lejos".

El usuario comienza explicando que va a probar filete de ternera de primera de tres grandes supermercados y compararlos para poder conocer si alguno vende una carne mejor que otra. Empieza por el de Mercadona, a 17 euros el kilo, del que destaca una muy buena presentación, en su opinión "la mejor de las tres" analizadas.

En segundo lugar, toma la pieza de carne de Gadis, donde cuesta 15,30 euros el kilo, donde coge una bandeja de filetes de tapa, que en teoría juega con cierta ventaja por ser ternera gallega. Por último, se dirige al supermercado Lidl, donde compra "el que pone filete de tapa, cadera o babilla", a un precio de 15,98 euros el kilo.

¿Cuál es el mejor filete de ternera?

Tras comprar las tres piezas en sus respectivos supermercados, @galiciacanibal comienza a cocinarlos y probarlos. Sobre el de Lidl, destaca que en su opinión es "excesivamente caro", ya que no ofrece una calidad acorde a lo que se espera por el precio que se paga.

Con respecto al de Mercadona, lo alaba indicando que "es mejor que el de Lidl, con diferencia", si bien recalca que es el más caro de los tres y que "no es nada del otro mundo", ya que es una carne "muy normalita".

Por último, analiza el de Gadis, que "indudablemente es el mejor, de lejos el mejor", yendo un paso más allá para recalcar que influye mucho que queda poco hecho, y aunque los otros son cortados a máquina y son filetes muy finos, no se puede jugar con ellos porque nada más meterlos a la plancha ya se pasan.

Esto, sumado a que la calidad no es muy buena, no ayuda a poder disfrutar de la mejor carne. Sin embargo, los de Gadis, al ser cortados a mano, el corte es más gordo y permite hacer cosas distintas que con las propuestas de Mercadona y Lidl no es posible.

Trucos para elegir la mejor carne de supermercado

Para muchas personas no hay nada mejor que poder disfrutar de un buen filete de carne de vacuno grueso, tierno y jugoso, si bien la textura y el sabor dependen de distintas condiciones que, en algunos de los casos, no es posible determinar a simple vista o eligiendo un tipo de carne.

A pesar de ello, hay una serie de señales o indicios que nos pueden llevar a elegir adecuadamente la carne en el supermercado. Para ello, es importante tener en cuenta las recomendaciones que hacen los expertos y que harán que aumenten las posibilidades de dar con una buena pieza.

Para empezar, para elegir las mejores carnes es imprescindible saber cuáles son los mejores cortes para cada tipo de cocción. Si quieres comer filetes, tendrás que optar por el lomo, la babilla, el solomillo, la tapilla, la tapa, la aguja, la cadera o el cantero, mientras que, si vas a usarlo para asar, los mejores son el pez, la plana, el lomo, la alerta, la contra, el redondo o el rabillo de cadera. Los guisos y la carne para picar también tienen sus cortes predilectos.

Cuando se acude a la carnicería para pedir unos filetes, es importante que el corte se realice de forma perpendicular a las fibras. En el filete se deben observar las fibras en forma de cuadrados y nunca alargadas, lo que hará que aumenten las posibilidades de que sea tierno.

Otro truco pasa por conseguir filetes que tengan vetas y bordes de grasa que, aunque no se vayan a comer posteriormente, es bueno cocinar el filete con ellas y retirarlas una vez que se haya cocinado, consiguiendo de esta forma mantener la jugosidad de la carne.

Para garantizar que la carne comprada está en un estado óptimo para su consumo hay que observar varios detalles. Si está envasada y se encuentran zonas marrones, esto no es un problema, ya que tiene que ver con la falta de oxígeno y, una vez esté al aire libre, tendrá que volver a tener color rojo.

Sin embargo, si se observa que en la bandeja hay restos de agua, no se debe congelar porque el agua proviene de una congelación previa. Si quieres comprar carne picada, pide que la piquen para ti un lugar de comprarla envasada, ya que este tipo de carne apenas aguanta 24 horas en buen estado.

Para finalizar, para consumir un buen filete hay que freírlo adecuadamente. En primer lugar, hay que esperar a que el filete crudo adquiera temperatura ambiente, para luego cortar algunos nervios para evitar que el filete encoja. Luego freírlo con la plancha muy caliente durante poco tiempo, y para concluir, añadir la sal una vez que esté cocinado, no antes.