Indignación entre los clientes de Mercadona por la retirada de uno de sus productos más vendidos: costaba solo 1,40 €

Mercadona incorpora constantemente nuevos productos que se vuelven virales en redes sociales y tiendas. Sin embargo, esto también significa que otros deben dejar espacio. Recientemente, la cadena ha retirado uno de sus productos estrella más vendidos, una decisión confirmada por la empresa en la red social X.

La compañía no ha dado detalles sobre el motivo de la retirada de estas galletas populares, aunque parece alinearse con su estrategia de innovación constante. Este cambio, sin embargo, no ha sido bien recibido por algunos clientes, quienes critican que "las sustitutas están malísimas".

En respuesta a una consulta, Mercadona explicó que las nuevas galletas contienen cereales, avena y centeno para mejorar sabor y textura. A pesar de esta explicación, muchos consumidores siguen lamentando la desaparición del producto original.

Galletas Digestive con fibra al 23%. Mercadona

Las galletas retiradas, Digestive con fibra al 23%, eran populares no solo por su sabor, sino también por su aporte de fibra, esencial para la salud digestiva. Este producto había ganado gran aceptación entre quienes buscan mejorar su alimentación.

Además de ayudar en la digestión, la fibra en estas galletas contribuía a la saciedad y a regular el azúcar en sangre. La retirada del producto ha dejado a los clientes en busca de una alternativa con el mismo perfil nutritivo y sabor.

¿Por qué retira Mercadona estas galletas?

Desde Mercadona han explicado en numerosas ocasiones que este tipo de decisiones responden a la estrategia continua de revisión y optimización de su oferta de productos, una práctica habitual de la empresa dirigida por Juan Roig para asegurar la calidad de sus productos e ir adaptándose a las tendencias y demandas del mercado.

En este sentido, la empresa valenciana evalúa constantemente sus productos, lo que hace que algunos de ellos sean retirados si consideran que no cumplen con los estándares de calidad o si no llegan a alcanzar los niveles de venta esperados. En este caso en particular, han optado por eliminarlas para lanzar otras galletas con una formulación de ingredientes.

Las mejores galletas saludables de Mercadona

A la hora de hablar de galletas hay que ser conscientes de que la mayoría de las opciones son de origen totalmente industrial, lo que hace que no se puedan considerar algo muy diferente a la bollería tradicional, por lo que, por lo general, son poco saludables. Sin embargo, para quienes no puedan vivir sin ellas, existen algunas alternativas que son más saludables, y algunas de ellas se pueden encontrar en Mercadona.

Las más saludables que vende Hacendado son las galletas de espelta 0% azúcares añadidos, que cuentan con grasas de calidad que derivan del aceite de girasol alto oleico y un 68% de harina de espelta integral en su interior, sin azúcares agregados. Por su composición se sitúan como una de las opciones más saludables.

Tras ellas se encuentran en este particular ranking las galletas Digestive Hacendado 0% azúcares añadidos, que en su caso poseen con un 24% de harina de trigo integral con pocos ingredientes si se comparan con otras de sus galletas, y en este caso con 0% azúcares añadidos que lo convierten en una opción más saludable.

En tercer lugar, como opción saludable se encuentran las galletas María doradas Hacendado 0% azúcares añadidos, que tienen una muy baja cantidad de azúcares, si bien hay que recalcar que están elaboradas con harina de trigo refinado, además de incluir una serie de edulcorantes. Se trata de una galleta que posee aceite girasol y aceite oleico como fuente de grasas, por lo que sus ácidos grasos se pueden considerar saludables.

También son una opción a tener en cuenta las galletas María integral Hacendado, que destacan por su elevada cantidad de fibra y su reducido aporte de grasas, si bien incluyen azúcares en porción de 20 gramos por cada 100 gramos de productos, lo que hace que se encuentren como una opción menos sana que otras de las mencionadas.

¿En qué hay que fijarse al elegir galletas saludables?

A la hora de comprar galletas saludables hay varios aspectos en los que fijarse, siendo una de ellas la harina, que es su ingrediente principal. Por ello, esta debe ser de la mayor calidad posible, preferiblemente que sean ecológicas e integrales.

También hay que leer bien su composición y buscar ingredientes claros y sencillos, evitando aquellos que están cargados de ingredientes ultraprocesados de bajo valor nutricional. Un producto de buena calidad está elaborado con ingredientes naturales y sin aditivos.

Otro aspecto muy importante tiene que ver con el azúcar, por lo que es preferible comprar galletas sin azúcares añadidos ni otros edulcorantes que los sustituyan, además de optar por aquellos que prescinden de aceites refinados como el aceite de girasol, coco o palma, es decir, los que usen grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra o la mantequilla de karité.

De esta forma, es importante prestar atención a su composición nutricional e ingredientes, dedicando un tiempo en el supermercado a pararse para hacer una buena opción, dentro de que la gran mayoría de las galletas que podemos encontrar en estas superficies son de origen industrial, con lo que ello puede suponer para la salud, sobre todo si se consumen de manera excesiva.