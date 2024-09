El kit definitivo de herramientas de Aldi: disponible en dos set de 47 o 53 piezas por 14,99 euros

Hay productos que todos deberíamos tener en nuestro hogar de manera imprescindible. Los primeros que se te pueden venir a la mente son electrodomésticos como el microondas o la lavadora, muebles como la cama o el sofá, etc. Sin embargo, lo que es verdaderamente necesario es disponer de las herramientas necesarias para montar cualquier mueble o repararlo. Precisamente uno de los supermercados que cuenta con una amplia sección de productos de bricolaje es Aldi. Cada semana la cadena alemana lanza su famoso folleto en el que no faltan productos como este kit de herramientas por 14,99 euros.

A todos nos ha pasado tener algún problema en nuestro hogar y no hemos podido solucionarlo por no disponer de las herramientas necesarias. Hay muchos instrumentos que nos pueden sacar del apuro, pero en ocasiones no contar con el lugar adecuado para mantenerlos organizados hace que perdamos algunas piezas por el camino.

Por ello es indispensable disponer de una caja como la que ofrece Aldi. En esta ocasión la cadena de supermercados debuta con un juego de puntas y vasos, una caja de herramientas básica, pero versátil para solucionar cualquier problema inoportuno que pueda surgir.

Juego de puntas y vasos. Aldi

Este maletín de puntas y llaves, pese a su tamaño compacto ofrece una amplia variedad de elementos con los que llevar a cabo reparaciones y arreglos de manera no profesional.

En cuanto al contenido, destaca por la cantidad de vasos, un destornillador para insertar los diferentes cabezales que ofrece el maletín, como estrella, torx, torx H y hexagonales. O la carraca de mango ergonómico, entre otros.

Este juego se vende en dos formatos distintos. Puedes comprar el set de 47 piezas o el de 53 piezas, dependiendo de tus necesidades. El maletín está disponible desde el sábado 7 de septiembre tanto en su página web como en tu tienda más cercana.