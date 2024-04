Adiós a una de las mejores cremas de Mercadona: la retiran cuando era una de las favoritas y valía 3,50 €

Mercadona se ha convertido en los últimos años en uno de los supermercados favoritos de los consumidores españoles. La cadena valenciana ha conseguido afianzarse en el sector y configurarse como uno de los establecimientos de referencia en nuestro país. La variedad de productos que se pueden encontrar en sus tiendas ha provocado que cada vez más españoles se decanten por Mercadona para llenar la cesta de la compra. Y es que, además de los productos variados, las novedades son otros de los puntos fuertes de la cadena.

Si hay algo por lo que se conoce a Mercadona es por su capacidad para innovar lanzando productos novedosos al mercado. Y es que no es de extrañar ver cómo la cadena de supermercados valenciana pone a la venta en sus tiendas, prácticamente cada semana, nuevos artículos.

Sin embargo, las cosas que llegan a Mercadona no se quedan para siempre. Y prueba de ello es que, a pesar de que la cadena apuesta por productos nuevos cada poco tiempo, en ocasiones decide retirarlos al tiempo por diferentes motivos.

[Mercadona dice adiós a uno de sus productos más consumidos: lo retiran cuando costaba 1,60 euros]

Es precisamente lo que ha ocurrido en los últimos días con uno de sus productos 'estrella'. Los consumidores eligen Mercadona por la gran variedad de artículos — sobre todo de alimentación— que la cadena tiene disponible en sus establecimientos. Sin embargo, la entidad de Juan Roig no solo se centra en productos alimentarios, sino que también tiene una importante repercusión en otros artículos como, por ejemplo, los relacionados con la cosmética.

Las cremas de Mercadona han sido consideradas en los últimos tiempos como unas de las mejores. Además de por su variedad, destacan por su calidad. De hecho, en ocasiones, la OCU ha elegido las cremas de Mercadona como las mejores. Cada una de ellas tienen una utilidad diferente. Y había una que había enamorado a los clientes. Se trataba, nada más y nada menos, que de la crema facial de arcilla verde de la marca Deliplus.

Crema de arcilla verde de Mercadona. Mercadona

Sin embargo, tal y como ha confirmado Mercadona a través de su cuenta de 'X' (antes Twitter), la crema ya no está disponible en ninguno de sus establecimientos. Una usuaria de la red social ha preguntado a la cadena de supermercados por qué esta crema ya no está disponible en los establecimientos.

"Buenas, Mercadona. Habéis retirado la mejor mascarilla de arcilla verde que teníais. Gente como yo, con piel grasa y tendencia acneica, le regulaba la piel de maravilla. Por favor, volved a reponerla", comentaba la usuaria.

Sin embargo, desde el supermercado respondieron lo siguiente: "Hola. Sentimos lo que nos comentas. ¡Vamos a informar de tu comentario para que se tenga en cuenta! Un saludo".

Esta usuaria no ha sido la única que se ha dado cuenta de la ausencia de este producto en los establecimientos de Mercadona. ¿Por qué habéis quitado la mascarilla de arcilla verde? Me siento dolido", preguntaba otro. En este caso, Mercadona respondió confirmando la retirada. "Así es, ya no la tenemos. Anotamos tu interés en el producto".

Así era la crema de arcilla verde de Mercadona

La mascarilla de arcilla verde de Deliplus, la marca propia de Mercadona, llegó a las tiendas en 2020 y se convirtió en toda una revolución. Tan solo hicieron falta unos días para que el producto se agotara en muchos establecimientos de la cadena valenciana. La loción era óptima para pieles grasas y tenía una función concreta: masificar la piel. Además, era un producto ideal para personas que sufren acné. Su precio era otro de sus puntos fuertes. Y es que el producto solo costaba 3,50 euros.

Entre sus componentes activos destacaban el zinc-PCA y la propia arcilla verde. Estos dos elementos eran claves para equilibrar el exceso de grasa en la piel de la cara y minimizar la aparición de puntos negros. En cuanto a su uso, estaba dirigida para zonas como la frente, la nariz y la barbilla. Para aplicarla, solo era necesario extenderla por la cara dos veces por semana y dejarla actuar unos 15 minutos para, posteriormente, aclararla. El producto era producido por el proveedor RNB de la La Pobla de Vallbona.

Ahora, los fieles de esta crema deberán buscar otra alternativa. Y es que la loción ya no estará disponible en los establecimientos de Mercadona, tal y como han confirmado desde el supermercado. Lo mismo ha ocurrido con uno de los snacks favoritos de los clientes habituales de la cadena: los anacardos bañados en chocolate. Mercadona confirmó hace unos días, también a través de sus redes sociales, que tampoco estarán disponibles desde ahora en sus establecimientos.

En este caso, sus ingredientes principales, los anacardos y el chocolate, le daban el toque fundamental para posicionarse entre los grandes favoritos de los consumidores. Además, su precio llamaba mucho la atención. Y es que la bolsa solo costaba 2,30 euros.