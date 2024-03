El nuevo ambientador de Alcampo para diferentes estancias o incluso para el coche: cuesta 2,19 euros

Como todos sabemos, la limpieza e higiene es un básico, no solo en uno mismo, también en el hogar. No es cuestión de limpiar simplemente, sino de mantener el hogar con buen olor; acción que muchas veces resulta complicada. No obstante, y como es obvio, no todos los olores valen. Todo depende de los gustos y preferencias de cada uno. Sin embargo, hay ciertos olores que a todo el mundo gustan, como puede ser el caso del aroma a monoi. Por ello, una vez más Alcampo ha querido sorprender a su clientela y ha lanzado el difusor por solo 2,19 euros.

Se trata del ambientador Actuel, en concreto la variedad Monoi, con un aroma que evoca a pura naturaleza y que te encantará oler en tu hogar. Pertenece a una gama de ambientadores muy versátiles que cuenta con aromas creados por sus empresas perfumistas y que, en este caso, se trata de formato difusor de palos pero puedes elegir también cualquiera de esta gama en formato para el coche, en vela aromática o como incienso.

La verdad es que este tipo de ambientadores son un recurso muy utilizado gracias a sus muchas funciones, ya que sirven de elemento decorativo al tiempo que proporcionan un aroma más o menos intenso y lo mejor de todo es que está tirado de precio.

Ambientador. Alcampo.

Además, su funcionamiento es de lo más sencillo tan solo hay que colocar las varitas en el interior del recipiente en forma de abanico. Pasadas unas horas, absorben el perfume y lo difunden en el ambiente. Para que la fragancia sea más intensa es recomendable darles la vuelta a las varitas cada dos o tres días.

No obstante, si esta opción no te convence, en Alcampo puedes encontrar de todo tipo, desde ambientadores para armarios y cajones, en formato spray, de pared y difusor, como en varitas de distintos olores, de enchufe y a pilas.