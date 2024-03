Saludable, de origen nacional y rico en fibras, así es el cereal que ofrece infinitas posibilidades

El centeno es uno de los primeros vegetales cultivados por el hombre. Aunque desde el principio competía con cereales como el trigo, no tardó mucho en conseguir su espacio y convertirse en uno de los alimentos más utilizados. Su mejor adaptación a los suelos pobres y a los climas fríos permitió que muchas zonas del centro y norte de Europa pudieran usarlo, durante muchos siglos, como recurso para obtener hidratos de carbono y alimentar a los campesinos.

Desde que se empezó a utilizar, el centeno ha servido para distintas preparaciones. El grano molido de este cereal es usado, por ejemplo, para la elaboración de panes y otros productos de pastelería, y para la producción de cervezas y licores, aportando a cada uno de estos productos un sabor único.

Además de por su versatilidad, si por algo destaca especialmente el centeno es por ser rico en vitaminas B (B1, B2, B3, B5, B6 y B9) y por su alto contenido en fibra, por lo que estimula la función intestinal, reduce el riesgo de estreñimiento y aumenta la saciedad. Y no solo eso, la harina de centeno contiene un 30% más de hierro que el pan elaborado con harina de trigo, por lo que es idónea para personas con anemia.

Siendo consciente de sus múltiples propiedades, la compañía española Pascual ha optado por el uso del centeno para elaborar su nueva bebida vegetal Vivesoy Centeno. A través de este nuevo producto, Pascual pretende romper la barrera que parece impedir la entrada del centeno en el mercado de las bebidas plant-based, ofreciendo una alternativa deliciosa basada en un cereal 100% nacional y con un gran valor nutricional.

Un ingrediente 100% local

En el ADN de Vivesoy siempre ha estado la apuesta por el uso de ingredientes 100% locales para elaborar sus productos. Y en esta ocasión, no iba a ser diferente. El centeno que se ha utilizado para esta bebida procede de Castilla y León, donde se dan las condiciones climáticas idóneas para su cultivo. Estamos hablando de “un cereal robusto que soporta bien el frío y la sequía y que crece sin problemas donde otros cereales no pueden”, aclara Sergio Bravo, director de negocio Plant-Based en Pascual.

Además, apostar por el centeno también “nos pareció una opción especialmente interesante porque su mantenimiento implica garantizar la supervivencia de la agricultura en estas zonas donde los suelos son muy pobres”, continúa. De esta manera, Vivesoy apoya las economías locales que sustentan la España rural.

Aunque en la actualidad Castilla y León es la zona más óptima para cultivar el centeno, el equipo de Agro de Vivesoy está continuamente mirando diferentes opciones. “Cuando el volumen crezca habrá que abrir a otros territorios”, añade Bravo.

El método de producción de Vivesoy

Desde la búsqueda de la variedad óptima hasta el proceso de elaboración de la base de la bebida, trabajar con harina de centeno ha resultado ser todo un reto para el equipo de I+D y Agro de Vivesoy. “Al contrario que la avena, se trata de un cereal con mucho carácter que requiere de una mayor precisión para su uso como ingrediente”, comenta el director.

A pesar de las dificultades que han podido surgir por el camino, Vivesoy ha dado con el método de producción perfecto para crear una bebida plant-based con gran sabor. Lo primero que hace la marca es moler el centeno integral y la harina obtenida “la mezclamos con agua hasta obtener una pasta fina. Luego, se añaden enzimas que descomponen el almidón”, aclara Bravo. Después, se cuela para obtener una textura suave y sedosa y, finalmente, “se mezcla con agua y otros ingredientes”.

Además, durante la elaboración de esta bebida, el centeno no pasa por un proceso de fermentación (algo que, por el contrario, sí sucede al elaborar pan), “por lo que esas notas amargas no existen y lo que prevalece es un agradable sabor a cereal que no necesita ni aromas ni azúcar añadido”, explica el director.

Ventajas de Vivesoy Centeno: propiedades nutricionales y sabor.

El resultado de este proceso de elaboración ha sido el siguiente: una bebida elaborada a base de centeno que sorprende tanto por sus propiedades nutritivas como por su sabor y textura. “El alto contenido en fibra, junto con el calcio y las vitaminas E, D y B12, hacen de nuestra bebida algo más que una delicia para el paladar y es que se trata de un producto saludable y nutritivo”, asegura Bravo.

Además, Vivesoy Centeno se ha desarrollado en base al Modelo de Perfiles Nutricionales de Pascual, diseñado según las ingestas recomendadas para la población española (IR), por lo que la marca ofrece, a través de esta bebida, los nutrientes o micronutrientes que han evidenciado su carencia en la población y que, de hecho, se encuentran de forma natural en el centeno.

Por otro lado, también “la cremosidad y la textura sedosa de esta bebida ganan puntos respecto a otras alternativas existentes en el mercado”, comenta el director. Precisamente por ello resulta fácil combinarla con café u otros solubles o acompañarla de fruta e, incluso, beberla sola.

“En los diferentes test con consumidor que hemos llevado a cabo en este producto nos hemos dado cuenta de que tiene una aceptación muy alta, tanto de consumidores actuales de otras variedades de bebidas vegetales, como de personas que no han entrado aún en la categoría pero muestran un interés en la misma”, asegura Bravo. Además, en cuanto a segmento de edad, los expertos de Pascual también han podido observar que es bastante transversal, ya que tanto jóvenes como adultos lo encuentran atractivo.

Así, gracias a sus propiedades nutricionales, su sabor y su textura, Vivesoy Centeno se convierte en una opción idónea para aquellos consumidores que quieren probar y disfrutar de alternativas de bebidas vegetales saludables y completas.

'Saludable, de origen nacional y rico en fibras, así es el cereal que ofrece infinitas posibilidades’ es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Pascual.