Los nuevos pijamas de Lidl supercómodos ideales para invierno: en tres modelos y sólo valen 8,99 €

Irse a dormir con tu pijama favorito puede que sea una las mejores sensaciones a la hora de meterse en la cama. Ahora, la cadena de los supermercados alemanes Lidl, conocidos por la venta de comestibles, electrodomésticos y artículos de decoración, entre otras cosas, lanza su nueva línea de pijamas infantiles, y qué mejor forma de mandar a tus pequeños a dormir, que con sus personajes favoritos.

La cadena ha puesto a la venta estos pijamas con tres modalidades de tonos y estampados, pensados para el público más infantil. Así, nos ofrecen a los perritos de la Patrulla Canina, de las series más populares del momento, a Simba, el mítico cachorro del Rey León, o el hombre araña más famoso: Spiderman. Tres prendas con colores llamativos y dibujos ideales para el gusto de los niños.

Si te preocupa que el pijama no entre, quede grande, ancho o estrecho, no tienes por qué hacerlo, esta prenda viene en numerosas tallas. Pero lo mejor es que su camiseta de cuello redondeado y los pantalones de cintura elástica ayudarán en la adaptación del cuerpo de cada uno.

Pijama infantil de Lidl

Además, los materiales que nos traen son los mejores para los pequeños. Estos pijamas de algodón puro proporcionan una gran comodidad para irse a dormir, y desde la propia empresa recomiendan lavarlos a maquina a una temperatura no superior a los 40 grados, también secarlos a temperaturas no muy bajas, por lo que es mejor en el interior, y, para que te dure más, trata de no usar blanqueadores o lavarlo en seco.

Lo mejor de todo es que puedes comprarlos por 8,99 euros. Ya sabes: si quieres unos pijamas ideales para los niños, cómodos y originales, podrás encontrarlos online en su página web o en las tiendas físicas.

