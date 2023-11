Shein anuncia su nueva tienda en España con ropa aún más barata: todo lo que encontrarás

Shein, la marca de moda online sigue creciendo a nivel mundial. El gigante chino de la moda barata ha decidido reforzar su apuesta en España por el pujante mercado de la segunda mano y ha anunciado la expansión al continente europeo de Shein Exchange: la plataforma de ropa usada que funciona desde hace más de un año en Estados Unidos.

Tal y como apuntan en un comunicado de prensa, Shein Exchange es una propuesta de la firma china que nace para "satisfacer la demanda de la comunidad proporcionando un destino único para que los clientes se conviertan en participantes activos en la circularidad y promuevan los beneficios de comprar ropa usada en lugar de artículos nuevos". En resumen, se trata de un sistema de compra y venta de ropa de segunda mano que funciona a través de la aplicación móvil principal.

Este anuncio responde a una demanda de los seguidores de Shein en las redes sociales, que han manifestado su deseo de una plataforma de reventa de ropa con precios más bajos. Además, va de la mano con una creciente tendencia internacional en la compraventa de prendas usadas, y forma parte de una estrategia de la marca para mejorar su imagen en materia de sostenibilidad.

Shein Exchange, la plataforma de ropa de segunda mano.

Esta sección permite a los consumidores gestionar el proceso de anuncio, venta, compra y envío de artículos de segunda mano. Asimismo, la compañía recibe un 5% de los ingresos generados por cada transacción, aunque los precios máximos de cada prenda estarán limitados.

[La nueva plataforma de Zara con su ropa mucho más barata: la fecha de llegada a España]

No obstante, una cuestión que dejan claro desde la empresa es que los productos que se ofertan en Shein Exchange solo pueden ser aquellos que se encuentren en el historial de compras. Esto quiere decir que no se puede crear un anuncio de venta con productos que no se hayan adquirido anteriormente desde la plataforma.

El funcionamiento será muy sencillo: el equipo de Shein aprobará esa colección y entonces los compradores podrán adquirir los productos. Todo el proceso de envío lo tendrá que llevar a cabo el vendedor y una vez el consumidor reciba el pedido se transferirá el dinero a la cuenta.

De momento, la plataforma ha lanzado una versión piloto en Estados Unidos a través de la app oficial, por lo que los clientes no tendrán que descargar programas diferentes. Asimismo, la idea es que a principios de 2024 se integre en España, Francia y Alemania. No obstante, las intenciones de la marca serían llegar a más países y propiciar "un futuro de la moda más circular".

Economía circular

En este sentido, Shein no es la única empresa que ha incursionado en el mercado de la ropa de segunda mano. La multinacional sueca H&M también ha apostado por Sellpy, un eCommerce que nació en Suecia en 2014 con la idea de impulsar un estilo de vida circular.

En una línea similar, Inditex ha anunciado recientemente su plan de lanzar Zara Pre Owned en España. Esta plataforma permitirá a los usuarios comprar y vender ropa de segunda mano de Zara, promoviendo la durabilidad de las prendas, reduciendo el desperdicio de ropa y fomentando la reutilización. Este enfoque posiciona a Inditex, la empresa de Amancio Ortega, como un competidor directo de Shein en este mercado.

Sigue los temas que te interesan