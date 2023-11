El nuevo zapatero de Carrefour con capacidad para 30 pares: el más barato cuesta 8,30 euros

Como bien sabemos, el orden es imprescindible en todos los hogares españoles; y más en las casas con niños. Por eso, el supermercado Carrefour que es líder en comestibles, mobiliario y artículos de decoración, ha puesto a la venta un zapatero con espacio para 60 zapatos por un precio inmejorable.

La cadena ha traído esta práctica solución para guardar de forma limpia, ordenada y sin polvo todo tipo de calzado. El zapatero cuenta con 10 baldas de plástico con gran estabilidad gracias al armazón tensado de metal. Es perfecto para tener organizados todos los zapatos del día a día sin que estén tirados por el suelo. Además, estéticamente es sencilla y simple.

Lo mejor de todo es que por solo 8,30 euros podrás almacenar hasta un total de 30 pares de zapatos. Aunque solo está disponible en color blanco, se trata de una estantería de lo más combinable. Además, si cuentas con el espacio reducido, es ideal para colocarla en cualquier rincón, e incluso moverla en todo momento.

Zapatero. Carrefour.

Pero eso no es todo, si eres de los perezosos que no compra muebles por no tener que montarlos, estás de enhorabuena. El montaje de este mueble es pan comido. Y es que la oportunidad de tener un mobiliario como este no solo responde a cuestiones funcionales, sino que también estéticas e higiénicas. Bien sea porque es práctico y diferente, este artículo es una buena opción para comprar o regalar a tus familiares o amigos.

Se trata de uno de los productos más buscados por los consumidores. Además, ahora en estos meses todos los zapatos ocupan más espacio, lo que hace más complicado mantener el orden.

Además, si estás pensando en hacerte con esta estantería no es necesario ni que te muevas de casa. Está disponible vía online ya que lo vende la empresa Klack Europe a través de Carrefour por menos de 9 euros.

