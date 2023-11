Adiós al frío en los pies con las nuevas zapatillas de Carrefour: son para estar por casa y sólo valen 2,99 €

Si no sabes que regalar a tus amigos o familiares en su cumpleaños, una de las mejores opciones es comprarles unas zapatillas de estar por casa porque, sin duda, son perfectas para esta época del año y las van a usar seguro. El supermercado Carrefour las vende en muchas formas y colores. De hecho, tiene ahora en su catálogo un modelo sencillo de este producto que otorga muy buenos resultados. Y lo mejor de todo es que están tiradas de precio.

Las zapatillas de estar por casa para hombre de Carrefour nos recuerdan a "las de toda la vida". En cinco modelos diferentes (azul marino, gris claro, oscuro, caqui y naranja) proporcionan ligereza y comodidad a tus pies mientras estas en casa. Además, con ellas podrás descansar tus pies tras un largo día caminando con calzado duro.

Con un diseño sencillo y abiertas por el empeine han sido fabricadas con materiales de alta calidad que las otorgan suavidad y resistencia. Las puedes comprar de manera presencial u online en un amplio abanico de tallas: desde la 40 hasta la 46. Además, su precio no será un problema: tan solo cuestan 2,99 euros.

Zapatillas de estar por casa. Carrefour.

Se trata de un calzado sumamente cómodo, elaborado en su totalidad a base de un material textil de gran calidad, tanto en la zona del exterior como en la del interior. Y es que no solo cuenta con un diseño bonito, sino que se trata de unas zapatillas perfectas para recibir a todo tipo de invitados.

No es broma cuando la cadena dice que es todo un chollazo. De hecho, por si su bajo precio no fuera suficiente, también ofrecen una promoción de la segunda unidad al 70%. La verdad es que se trata de toda una ganga que no podemos dejar escapar. Con ellas nunca pasarás frío en tu casa y además, podrás sorprender a tus amigos o familiares prestándoselas cuando vayan a visitarte.

