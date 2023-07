Snackin For You: la nueva línea de aperitivos "deliciosos y saludables" de Sigma-Campofrío

La multinacional de la alimentación Sigma, ha presentado hoy Snack’In For You, una nueva marca de snacks sabrosos y nutritivos que desea desafiar el concepto tradicional del picoteo, con una propuesta de valor añadido que abrirá nuevas vías de crecimiento de negocio a la compañía.

Snack’In For You pertenece a una gama de productos better for you basada en tres pilares: simplicidad y transparencia con un máximo de seis ingredientes reconocibles por los consumidores; proceso de elaboración sencillo -cortar, hornear y envasar-, y una oferta de alto valor proteínico para todos los públicos compuesta por productos sin gluten, en su mayoría sin lactosa y con variedades aptas para vegetarianos y veganos o certificadas halal.

“Nuestro compromiso es sencillo: lo que ves es lo que comes. Queremos que los consumidores conozcan qué están consumiendo y qué valores nutricionales les aporta y, por ello, apostamos por un etiquetado limpio, con información clara y comprensible sobre el producto”, explicó Simón Fusté, director de snacks de Sigma en Europa.

El porfolio de Snack’In For You en España incluye variedades cárnicas, lácteas, vegetales, de frutos secos y de fruta y está integrado por:

Meat Chips- con un alto contenido en proteínas, estos chips de embutido son finas lonchas de jamón serrano o lomo ligeramente horneadas hasta estar bien crujientes.

Air Meats- combina lo mejor del embutido y de los frutos secos. Compuesto por jamón o chorizo, almendra y arroz, este producto sorprende por su sabor, su crujir y su alto contenido en fibra y proteínas.

Cheese Crunch (y Plant-based Crunch)- dados de queso gouda horneados y bien crujientes, con un alto contenido en proteína. Incluye una alternativa vegana, sin lácteos, enriquecida con vitamina B12.

Fruit Bites- parecen una gominola, pero son dados de zumo de frutas gelificada con la fibra de manzana (pectina). Sin azúcar añadido ni edulcorantes y, con un 96% de contenido en fruta.

Simple Pops- están elaborados principalmente con cuatro ingredientes: arroz, garbanzos, guisantes y un vegetal (brócoli, zanahoria o tomate). Sabrosísimos gracias a su aderezo de crema agria y cebolla, sal y pimienta o chili, respectivamente, tienen además un alto contenido en fibras y en proteínas.

El desarrollo de una nueva marca

La nueva marca de Sigma se ha desarrollado siguiendo una metodología 100% consumer-centric, de escucha activa de los consumidores. Para lograrlo, la compañía llevó a cabo el estudio Demand Spaces que permitió conocer cuáles son los hábitos, gustos y motivaciones a la hora de picotear en España, identificando una demanda insatisfecha: los snacks sabrosos, pero también nutritivos.

“En los estudios que hemos realizado con consumidores se identificó la percepción de que aquellos productos que están deliciosos tienden a no ser muy nutritivos, y viceversa: los snacks más nutritivos no suelen ser demasiado apetecibles. Snack’In For You desea satisfacer ambas demandas -sabor y nutrición- y revolucionar el mundo de los snacks, apoyándose en el conocimiento del sector de una multinacional de la alimentación como Sigma”, explica Fusté, el director de Snacks de Sigma en Europa.

En concreto, Snack’In For You nace como una startup interna de Sigma, desarrollando un novedoso modelo de negocio que aúna la agilidad y flexibilidad propias de las startups con la fuerza de una multinacional, permitiendo así reducir el time to market de la marca y comercializarla en tiempo récord.

“Hemos reducido cuatro veces el tiempo de puesta en el mercado, de 18 meses a apenas cinco y, en menos de un año se ha conseguido arrancar el proyecto, escuchar al consumidor y poner el producto en el mercado”, explica Simón Fusté. Tras una fase de prueba en diversos establecimientos en España, la gama Snack’in For You ya está a la venta en retail-Carrefour y El Corte Inglés-, gasolineras, comercios tradicionales y tiendas online de productos naturales.

Productos adaptados a cada país

Además de en España, Snack’In For You se comercializa en países como Francia, México o Estados Unidos, y se está trabajando su incorporación en Alemania y Reino Unido, entre otras geografías. Todas las referencias están adaptadas a los gustos de los países en los que se comercializa, creando así un producto glocal. Por ejemplo, en México, muchos snacks incluyen adobo o chile, mientras que en Estados Unidos predominan las mezclas de verduras con salsas barbacoa o mostaza. En España, se pueden encontrar snacks elaborados con productos típicos como el jamón curado o el chorizo.

“En Snack’In For You vamos a seguir innovando para ampliar nuestra gama de productos propios y únicos en el mercado, teniendo siempre presente nuestra filosofía: crear snacks tan deliciosos como nutritivos, que sean beneficiosos en todos los aspectos para los consumidores”, afirmó el director de snacks de Sigma en Europa durante la presentación de la nueva marca.

