El peor jamón ibérico en lonchas del supermercado, según la OCU: cuesta 54,09 euros el kilo

El jamón ibérico es uno de los alimentos favoritos de los consumidores. Sin embargo, muchas veces no nos lo podemos permitir porque no es un alimento precisamente barato. Por eso, solemos reservarlo para ocasiones especiales. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en su comparación de jamones ibéricos que se venden en el supermercado ya ha elegido el mejor, pero también el peor catalogado para que los consumidores acierten y no se confundan en su compra. Ya lo ha hecho con otros productos eligiendo los peores helados e incluso la peor crema solar.

No todos los jamones ibéricos son iguales. De hecho, es necesario diferenciar entre todos los tipos que existen y se venden en el mercado. Por un lado está el jamón ibérico de bellota 100% raza ibérica que sale de aquellos cerdos criados en montaña y en dehesas. Después, encontramos el jamón de bellota 50% ibérico de madre ibérica y padre duro terminados en dehesas. Y, por último, está el jamón de cebo 50% ibérico que se corresponde con los cerdos de madre ibérica y padre duro que se ceban en naves industriales con pienso.

La OCU ha hecho una comparación de 33 jamones ibéricos repartidos entre estos tres tipos. El mejor se correspondía con el de cebo ibérico y, en esta ocasión, el peor también proviene de este grupo.

El peor

El jamón de la marca Legado denominado Selección Jamón de Cebo Ibérico 50% raza ibérica ha recibido malas puntuaciones en el informe de la OCU: solo 41 puntos sobre 100 por lo que el organismo lo ha catalogado con mala calidad. Además, no es un producto precisamente barato: cuesta 54,09 euros el kilo.

Jamón de cebo ibérico de marca Legado

Entre sus características destaca que solo cuenta con una estrella sobre cinco en la calidad de la composición. Esto significa que las propiedades que contienen no son muy buenas. También, en cuanto a la calidad de su raza ibérica ha recibido malas puntuaciones porque también cuenta con solo una estrella.

