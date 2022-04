Probamos las torrijas de Dabiz Muñoz a la venta por 11 euros: buen sabor pero no parecen torrijas

Estamos en Semana Santa y con ella llegan las comidas familiares llenas de platos típicos de la pascua. El más famoso son las torrijas y muchos cocineros de renombre han elaborado sus propias recetas para diferenciarse del resto. Es el caso del cocinero Dabiz Muñoz. Si bien toda su comida es una revolución, ahora ha presentado su propia receta de este plato tan característico. El mes pasado ya nos enseñó a cocinarlas a través de sus redes sociales y lo hicimos en EL ESPAÑOL, pero ahora ya no hace falta que nos manchemos las manos en la cocina porque podemos encontrarlas en la zona Gourmet de El Corte Inglés.

Bajo su propia marca, la denominada XO, estas torrijas tienen un precio de 11 euros y están elaboradas con un brioche que se podrá infusionar en leche de vainilla y miso blanco y acompañarlas con dos salsas: una de crema de limón y otra chocolate con mole mejicano. El propio cocinero con tres estrellas Michelin las ha definido en un vídeo como "creativas, sexis, chispeantes, hedonistas y un poco adictivas".

Los usuarios y sus seguidores han comentado muy entusiasmados esta publicación con comentarios como "este acaba con nosotras", "habrá que probarlas" o "¡no puedo esperar! Por eso, en EL ESPAÑOL hemos decidido catarlas para comprobar, en primera persona, si merecen la pena.

Probamos las torrijas

Tras adquirir el envase de las torrijas de Dabiz Muñoz en el Corte Inglés de la Calle Goya hemos degustado entre varias personas para obtener variedad de pareceres.

Después de abrir el envase en cuyo interior estaban las dos torrijas nos sorprendió la buena pinta que tenían. Además, el empaquetado nos resultó muy práctico: a un lado se encontraban las dos torrijas colocadas una encima de otra y a su izquierda dos botes pequeños con las dos salsas para acompañar este brioche.

Envase de las torrijas de Dabiz Muñoz José Verdugo

Tras un primer bocado el sabor me encantó pero no me sabía como una torrija típica y tradicional. Pensé que quizá fuese porque está elaborada con pan brioche. Otro de los participantes en la cata concluyó que el postre no tiene mucho sabor a "no me sabe mucho a torrija: "Me sabe como si fuese otro postre como una tarta o bizcocho, además como que tendría que estar más hecho".

Envase interior de las torrijas. José Verdugo

Cabe destacar también que poseen una textura muy esponjosa que casi se derrite en la boca. Después de probarla sin nada, llegó el momento de echar las diferentes salsas en el plato y así acompañarlas con ellas. A un lado del plato, decidimos echar la de chocolate que tenía una textura muy densa. En cambio, la salsa de limón la echamos por encima de la torrija porque, al contrario que la anterior, es mucho más líquida.

La salsa de limón nos pareció que sabía demasiado a limón aunque estaba buena. Personalmente, no me gusto mucho pero porque igual nos pasamos con la cantidad de salsa. Por otro lado, la salsa de chocolate también gustó. Pero le falta algo; no se trata de nada especial.

Otras personas que participaron en la cata compartieron otras impresiones: "Es como un donut que además, da mucha sed, no me ha gustado mucho". "Son clavadas a un donut pero mojado en leche", dijo otro compañero.

Valoración final

A pesar de que los tres participantes en la cata hemos tenido variedad de opiniones, coincidimos en lo mismo: las torrijas están muy buenas pero no saben a las torrijas típicas y tradicionales como estamos acostumbrados. Además, como uno de los probadores cree, "no llevan canela", lo cuial es un punto en contra. Si es verdad que destacamos la textura porque se derrite en la boca y es muy esponjosa.

Probando las torrijas. José Verdugo

"Deberían estar elaboradas con pan de torrija y no con brioche", apuntó uno de los participantes. Así sí que serían como torrijas reales. La receta, sin duda, es innovadora y están buenas, pero no están a la altura de las que hacen tus familiares en estas fechas.

En cuanto al precio, aunque están elaboradas por un cocinero de excelente renombre nos parecen un poco caras porque vienen solo dos, y sale casi a 6 euros cada torrija.

