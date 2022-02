Esta es la sartén que la OCU pide "no comprar": es la peor y cuesta 15 euros en el supermercado

Las sartenes, fieles aliadas a la cocina desde hace mucho tiempo, aunque ahora con el auge de las freidoras de aire, su existencia puede llegar a limitarse. Las hay de muchos tipos, piedra, cerámica, cobre, acero... todas ellas cuentan con ciertas ventajas e inconvenientes. A la hora de realizar renovación, hay que tener en cuenta varios aspectos como el reparto uniforme del calor o la seguridad del mango. Así lo avisa la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha realizado un análisis de 37 sartenes y ha destacado una de ellas por sus malas valoraciones, otorgándole el símbolo de peligro.

Se han analizado las mejores sartenes del mercado, incluyendo sartén antiadherente, sartenes de acero, sartenes de aluminio y sartenes aptas para inducción.

La peor valorada es la sartén de cerámica Monix Nature, que vienen acompañada de un símbolo de peligro y una etiqueta de "No comprar".

Aunque en sus resultados obtiene en la mayoría cuatro estrellas (sobre cinco), la Organización de Consumidores y Usuarios ha recomendado a los clientes no comprarla. No obtiene una puntuación como el resto de productos analizados, en su lugar, viene acompañada de una etiqueta que aconseja no comprarla.

Tiene un precio de 15 euros y se puede adquirir en mercados como Amazon, Alcampo o Carrefour.

Es una sartén apta para gas, inducción y vitrocerámica, pudiendo meterse en el lavavajillas. Su material de recubrimiento es de cerámica, el de la sartén de aluminio, el del mango de plástico y la fijación del mismo es atornillado.

Sus medidas son: diámetro de la sartén 25 cm, diámetro del fondo 169 mm, altura del borde 46 mm y espesor del fondo 4,20 mm.

Estos son algunos consejos que ofrece la OCU a sus consumidores para evitar malgastar dinero en su próxima compra: elegir el tipo de sartén que cada persona prefiera, pero siempre teniendo en cuenta las valoraciones de la OCU; fijarse en el etiquetado y comprobar que se adapte a los fuegos de tu cocina; cocinar con la tapa puesta; girar el mango hacia dentro y evitar abrasiones y temperaturas repentinas muy elevadas.

