La empresa tras los chicles que se toma Carlo Ancelotti en el Real Madrid: cuestan 1 euro

Cada entrenador tiene sus peculiaridades y truquillos a la hora de comportarse en los banquillos para mantener la mente despejada y estar lo más relajados posibles, no es tarea fácil calmar los nervios en mitad de un partido. Y hay quien dice que a grandes problemas, pequeñas soluciones; pequeñas, baratas y disponibles en todos los supermercados en el caso de Carlo Ancelotti. En todos los partidos se ha podido ver como el entrenador del Real Madrid mastica un producto muy conocido disponible en muchas cadenas como Alcampo, Carrefour, Dia o el Corte Inglés, y cuesta tan solo 1 euro. Un buen pasatiempo que parece que comparten algunos entrenadores, como por ejemplo, Luis Enrique con los chicles de jengibre del Mercadona.

El famoso producto elegido por el entrenador son los chicles pure fresh de la marca Mentos, disponible en la mayoría de los supermercados. Hay de diversos sabores, pero Carlo Ancelotti ha elegido concretamente los de sabor a menta que dejan una boca refrescante y combaten el mal aliento, su precio tan solo 1 euro.

No es nada nuevo verlo en los partidos masticando incluso más de siete chicles, de hecho, unos meses atrás le preguntaron en una conferencia de prensa sobre cuántos era capaz de comerse. El entrenador quedó un poco descolado pero no dudó en responder: “No lo sé porque no los cuento. Es el único momento de mi vida donde como habitualmente”.

Carlo Ancelotti masticando chickles "pure fresh"

Los Mentos Pure Fresh Chicles Winter Green, guardan un efecto potente tras su consumo. Indicado para aquellas personas que quieran refrescar su aliento y eliminar momentáneamente su olor.

Chickles Pure Fresh

Los ingredientes que lo componen son: edulcorantes, glicerina, almidón, extracto de té verde, grasa de coco, colorante azul y extracto de menta. Se puede tomar una pieza y dejar que se disuelva en la boca para potenciar sus efectos.

Las recomendaciones de su etiquetado no recomienda un consumo excesivo, por lo que el entrador deberá de tener cuidado con sus posibles efectos.

