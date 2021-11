El pijama de Lidl para mujer que se agotará en horas por la ola de frío polar: cuesta 9,99 euros

Los clientes de Lidl siempre tienen sus armarios bien preparados para cualquier época del año y lo mejor de todo, para cualquier ocasión. La cadena de supermercados alemana lo pone muy fácil con el lanzamiento semanal de múltiples ofertas y novedades a un precio realmente económico. Con la llegada de las bajas temperaturas se puede encontrar entre sus lineales múltiples opciones para combatir el frío, como la nueva sudadera con los colores corporativos de la marca, los chalecos y abrigos acolchados o las sudaderas y pantalones Adidas. Además, para los consumidores más frioleros, Lidl ha lanzado una nueva colección de radiadores, calefactores y chimeneas de última generación.

Esta semana su apuesta ha ido mucho más lejos, con una nueva prenda que arrasará en tienda física a partir del 4 de noviembre como lo está haciendo ya en su web online: el nuevo pijama de mujer que apoya el cultivo de algodón sostenible en África.

Días de lluvia, frío, palomitas y Netflix, este nuevo pijama será el acompañante de muchas mujeres este invierno. Destaca por su diseño, su calidad y comodidad, por no hablar del bajo precio que tiene, por tan solo 9,99 euros.

Pijama de mujer

De color gris y rojo, con estampado floral en los pantalones y una frase motivadora en la camiseta donde se puede leer "live your dreams", así es el nuevo pijama para mujer que está arrasando en ventas.

Nuevo pijama de mujer

Su alto contenido de algodón aporta gran comodidad, es suave, elástico y cálido. La camiseta cuenta con un cuello redondo y los pantalones son elásticos con dos bolsillos laterales y una cómoda cintura. Disponible desde la talla S hasta la L.

La camiseta está formada por un 90% algodón, 10% viscosa y los pantalones son 100% algodón.

La cadena alemana recomienda no lavarlo a más de 40 ºC, no usar blanqueador, secarlo a baja temperatura, no lavarlo en seco y plancharlo a máximo a 150°C.

Por último, aunque el precio sea tan económico, Lidl pone a disposición del cliente una opción de financiación instantánea de hasta 36 meses a través de su portal de ayuda.

