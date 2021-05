2 de 12

La OCU otorga con una puntuación de 49 puntos sobre 100 en la lista de mejores y peores detergentes a "Lagarto Concentrado Ultra".

De muy mala calidad/precio, no detalla el impacto ambiental ni la cantidad de platos que se pueden lavar. Contiene 17 sustancias tensioactivas entre las que se encuentran: aniónicos, no iónicos, anfóteros y catiónicos. No detalla si contiene perfumes alergénicos, isotiazolinonas ni biocidas.

Cuesta 0,90 € y contiene 750 ml.