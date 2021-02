Embutidos Escámez, la mejor idea para regalar el Día del Padre

Este año toca dejar de lado los perfumes, pijamas o las tazas del ‘Mejor padre del mundo’ por un regalo que sorprenda, les encante y lo más importante: se pueda compartir. Porque el mayor regalo siempre será disfrutar juntos y las ideas que te damos a continuación son un acierto seguro.

El mejor padre se merece el mejor jamón y en Embutidos Escámez lo saben bien. Este año quieren hacer este día aún más especial con su jamón serrano reserva, reconocido como el mejor jamón serrano de España en 2020 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta pieza única se caracteriza por su gran sabor y aroma, logrado mediante un proceso de curación superior a 20 meses en secaderos naturales y una salazón tradicional en pilas.

Seguramente alguna vez has escuchado decir a tu padre: “Más sabe el zorro por viejo...”, y razón no le falta. En Embutidos Escámez, tras 60 años de experiencia en el sector, han logrado un producto excelente que no deja indiferente a nadie que lo prueba. Su trayectoria les ha permitido ir aprendiendo y mejorando hasta convertirse en verdaderos expertos, tanto en jamón curado como en embutidos, entre los que destacan el lomo embuchado, chorizo blanco y rojo, panceta curada, salchichón y sobrasada. Todos los productos tienen una característica común: la calidad. Porque “el trabajo bien hecho da alegría en el pecho”, y también en el paladar.

Como en “la variedad, está el gusto”, te ofrecen diversas opciones para este día tan especial, pues no solo cuentan con su producto estrella galardonado con el famoso premio, sino que tienen diversos productos para complacer a todos. Para los más exquisitos, el jamón gourmet es un éxito asegurado, con una curación superior a 24 meses, ofrece un aroma exclusivo y jugosidad inigualable. Si hablamos de calidad-precio, el jamón bodega no pasa desapercibido, este se presenta como el mejor jamón de su clase con un color, sabor y aroma característicos.

Otra gran idea para regalar es el lote “Pasión por la tierra” porque “a la carne vino, y si es jamón, con más razón”. Esta combinación del mejor jamón serrano de España con tres botellas de vino Lavia+ ecológico, también reconocido con diversos galardones, que unida a una presentación única en un cofre de madera, hará de esta alternativa una experiencia gastronómica que no olvide nunca.

Regalar tradición, calidad y sabor es ir sobre seguro porque tu padre siempre merece lo mejor, así que demuéstraselo con un jamón de padre y muy señor mío. Para hacértelo más fácil, ya puedes hacer cómodamente tu pedido en la tienda online de Embutidos Escámez y te lo llevarán a casa de forma rápida y segura. Es una empresa española y familiar de la localidad de Bullas (Murcia) y sus motores de trabajo son ofrecer al mundo productos cárnicos de máxima calidad, que mantengan su esencia y sabor diferenciador, dando respuesta a las necesidades cambiantes del mercado.