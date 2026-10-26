El error que arruina el pescado: "No lo cocines al sacarlo de la nevera, sino déjalo 15 minutos a temperatura ambiente"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero Ortega aconseja sacar el pescado de la nevera entre 10 y 15 minutos antes de cocinarlo para evitar que pierda jugosidad y se seque. Secar bien la superficie con papel absorbente es fundamental para lograr que la piel quede crujiente y evitar que el pescado se pegue a la sartén. Es importante cocinar el pescado con la sartén muy caliente y evitar sobrecocinarlo para conservar su textura delicada. Se desaconseja lavar el pescado bajo el grifo antes de prepararlo para prevenir la dispersión de bacterias por salpicaduras en la cocina.

Comprar un buen pescado y estropearlo al cocinarlo es más fácil de lo que parece. Una temperatura inadecuada, el exceso de cocción o la humedad acumulada en la superficie pueden arruinar su textura y hacer que pierda parte de su jugosidad.

Para evitarlo, Ortega, pescadero, en el Mercado Saludable de Las Ventas, advierte de uno de los errores más habituales al prepararlo en casa: ponerlo en la sartén nada más sacarlo de la nevera.

"Comprar un pescado excelente y arruinarlo en casa sin darte cuenta", asegura. "El error es cocinarlo recién sacado de la nevera. Todavía frío. Así el pescado se seca, pierde jugos y sienta peor. La solución es muy simple: sácalo de la nevera, déjalo templar 10 o 15 minutos y sécalo antes de cocinar".

Errores al cocinarlo

Su recomendación tiene parte de fundamento desde el punto de vista culinario, aunque conviene matizarla. Dejar que una pieza gruesa pierda parte del frío de la nevera puede favorecer una cocción más uniforme.

Sin embargo, no es imprescindible atemperar todos los pescados y tampoco existe evidencia de que cocinarlo directamente frío haga que siente peor al estómago, siempre que se cocine de forma adecuada.

Uno de los pasos más importantes es secar bien la pieza antes de ponerla al fuego. La humedad superficial dificulta el dorado y favorece que el pescado se pegue a la sartén. Por eso, utilizar papel de cocina absorbente puede marcar la diferencia, especialmente cuando se busca una piel crujiente.

También es fundamental que la sartén esté bien caliente antes de introducir el pescado. Si la superficie está tibia, la pieza puede soltar líquidos, cocerse en lugar de dorarse y romperse al intentar darle la vuelta.

Una vez colocada, conviene dejarla quieta durante unos instantes para que se forme una costra que facilite desplegarla sin dañar la carne.

Otro error frecuente es prolongar demasiado la cocción por miedo a que el pescado quede crudo. A diferencia de muchas piezas de carne, su textura es delicada y pierde jugosidad con rapidez cuando se expone al calor durante demasiado tiempo. El grosor de la pieza determinará cuánto necesita cocinarse.

Por otra parte, no es recomendable lavar el pescado bajo el grifo. Las salpicaduras pueden dispersar microorganismos por la encimera y los utensilios cercanos. Si presenta restos de escamas o sangre, es preferible retirarlos cuidadosamente con papel de cocina.

Tiempo de reposo

En lomos gruesos de salmón, bacalao o atún, unos minutos fuera de la nevera pueden ayudar a reducir el frío superficial. En filetes finos, como los de merluza o lenguado, suele bastar con secarlos bien y cocinarlos directamente.

En cualquier caso, esos 10 o 15 minutos deben ser orientativos, no una regla obligatoria. El pescado es un alimento perecedero y no debe permanecer innecesariamente a temperatura ambiente.

Mantenerlo refrigerado hasta el momento de prepararlo y cocinarlo adecuadamente son las claves para disfrutar de su sabor y textura sin comprometer la seguridad alimentaria.