El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Joaquín Corchero / Europa Press

Félix Bolaños rinde cuentas sobre su patrimonio: 3 viviendas, ahorros de 212.000 € y un préstamo de 180.000 €

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LO ESENCIAL Las claves Félix Bolaños posee tres viviendas (dos en Madrid y una en Almería), además de plazas de garaje y un vehículo Nissan X-Trail. El ministro acumula más de 214.000 euros en patrimonio financiero repartidos en cuentas bancarias, fondos de inversión, un plan de pensiones y acciones. En su declaración figuran dos deudas pendientes: el saldo de una hipoteca concedida en 2012 y un préstamo no hipotecario de 180.000 euros. Percibió un salario bruto anual de 99.101,84 euros en 2025 y declaró ingresos adicionales por el alquiler de un piso en Madrid por 11.797,50 euros.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, cuenta con tres viviendas, inversiones financieras y más de 212.000 euros repartidos entre cuentas bancarias, fondos de inversión y un plan de pensiones.

Así se desprende de la declaración de bienes y rentas que presentó en el Congreso de los Diputados el 10 de agosto de 2023, en la que también figuran sus deudas, un vehículo y los ingresos obtenidos por el alquiler de un inmueble.

El documento permite conocer la situación patrimonial del dirigente socialista, que ha ocupado uno de los puestos de mayor responsabilidad dentro del Gobierno.

A estos datos se suma su retribución pública: según la información recopilada por Newtral a partir del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, Bolaños percibió en 2025 un salario bruto anual de 99.1013,84 euros entre sus responsabilidades como ministro y diputado.

La declaración de bienes recoge tres inmuebles a nombre de Bolaños. El primero es una vivienda en Madrid de la que posee el 50% en pleno dominio, adquirida el 25 de mayo de 2012.

El segundo, también situado en la capital, fue comprado el 10 de mayo de 2005 y figura en pleno dominio. A estos dos inmuebles se suma una vivienda en Almería, adquirida el 30 de marzo de 2019.

En esta misma fecha compró un garaje en la provincia andaluza. El documento también señala la existencia de una plaza de garaje vinculada a una vivienda madrileña que no consta como finca registral independiente.

Entre los ingresos declarados figura el alquiler de un piso en Madrid, por el que obtuvo 11.797,50 euros. Además, registró 77.667,96 euros en percepciones salariales correspondientes a su etapa como ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Ahorros, inversión y su hipoteca

El patrimonio financiero de Bolaños incluye 67.851,83 euros en cuentas corrientes, 60.613,97 euros en fondos de inversión, 84.406,64 euros en un plan de pensiones de empleo y 1.963,78 euros en acciones cotizadas. La suma de estas partidas asciende a 214.836,22 euros.

El dirigente también declaró un Nissan X-Trail adquirido en enero de 2015, un seguro de vida vinculado a una hipoteca y un microcrédito de 10.000 euros concedido al PSOE para las elecciones generales de 2023.

En el apartado de obligaciones económicas aparecen dos operaciones. La primera es una hipoteca concedida en mayo de 2012 por 212.000 euros, de la que le correspondía el 50% y cuyo saldo pendiente declarado ascendía a 122.845,31 euros.

La segunda es un préstamo no hipotecario de 180.000 euros, concedido en julio de 2008, del que todavía debía 106.591,56 euros cuando presentó la declaración.

En cuanto a los impuestos, Bolaños declaró haber pagado 22.357,33 euros en concepto de IRPF. No obstante, es importante tener en cuenta que estas cifras corresponden a su declaración patrimonial de 2023.