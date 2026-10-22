Loles León (76 años): “Me dijeron que los dueños no alquilaban a gente de 70 años pero que yo era diferente”

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LO ESENCIAL Las claves Loles León denunció en la Cadena SER los prejuicios de los propietarios al alquilar a personas mayores de 70 años. La actriz rechazó una vivienda tras recibir un trato de favor por ser famosa, criticando la discriminación hacia otros mayores. Arremetió contra los altos precios de los alquileres y las excesivas exigencias financieras y burocráticas que piden las inmobiliarias.

Alquilar una vivienda se está convirtiendo en una especie de ‘misión imposible’ para muchas personas. Una de las causas está en los elevados precios, que no paran de subir. Pero hay otras muchas.

Por ejemplo, la inseguridad jurídica que denuncian los propietarios que arriendan viviendas. Fenómenos como la inquiokupación hacen que se vuelvan más exigentes en los procesos de selección. Familias con hijos (que pueden alegar estar en riesgo de exclusión social) y personas mayores son algunos segmentos de la población que lo sufren.

Entre esas personas mayores se encuentra Loles León, actriz que ha participado en películas como ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’ o series de televisión como ‘Aquí no hay quien viva’.

Diferente

La historia de Loles León en su último intento por conseguir una vivienda de alquiler es, cuanto menos, rocambolesca.

"En la inmobiliaria me dijeron que los dueños no alquilan a gente de 70 años y yo, claro, ya tenía 74. Entonces le dije: 'Ah no, pues es que yo tengo 74'. Me dijo: 'No, pero tú eres diferente'. Digo: 'Yo, ¿diferente por qué?' Dice: 'Pues porque eres tú'. Digo: '¿Eres tú? Pues mira, ¡eres tú! No lo quiero’”.

Esta conversación la mantuvo en una entrevista realizada en el programa 'A la carta', de la Cadena SER, donde mostró su indignación por este particular trato de favor. ¿Y por qué no lo alquiló?

Su explicación fue que “se tiene que alquilar a todo el mundo. Todos necesitamos un techo. Todos necesitamos una casa para vivir. Y, encima” con los alquileres que estáis metiendo”, prosiguió relatando.

Su enfado era tal, que les llegó a espetar en la cara que se lo alquilaban porque era una cara conocida: “Viene ahora una señora de 74 años que también lo necesita, y no se lo alquiláis porque no queréis viejos en las casas, ¡pues iros a tomar por culo! Y me fui".

Finalmente, acabó consiguiendo un lugar en el que vivir. Eso sí, tras pedirle un sinfín de condiciones que acabó tomándose a modo de chirigota.

"Te piden hasta si te han hecho una ecografía, un análisis o una psicología de estas que nos hacen. Te lo piden todo, ¿eh? Y no sé cuánto dinero de que si para dos meses de fianza, el de la inmobiliaria, el corriente, el depósito no sé qué por si rompo algo... Bueno, todo eso, un dineral que no todo el mundo lo puede tener", remarcó.