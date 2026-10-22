La rectora de la USC, Rosa María Crujeiras, y el representate de Lactalis España, José Sáez. Lactalis España

La Universidad de Santiago y Lactalis España afianzan su alianza con la Cátedra de Innovación Ganadera y lanzan un manual práctico centrado en mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y el bienestar animal.

Lactalis España crea su Cátedra en Galicia, “la región mejor preparada”, donde recoge 500 millones de litros al año

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LO ESENCIAL Las claves Lactalis España y la Universidad de Santiago de Compostela presentan la Cátedra USC-Lactalis de Innovación y Emprendimiento Ganadero para fomentar la innovación y acortar la distancia entre el conocimiento y la práctica. Galicia es el principal centro de recogida de la compañía, donde acumula 500 millones de litros de leche al año, conecta diariamente con 900 ganaderías y genera 340 empleos directos en sus dos plantas. La iniciativa busca afrontar el salto tecnológico, mejorar la gestión medioambiental y asegurar el relevo generacional en un sector que en Galicia ya representa el 42% de la producción láctea nacional. Lactalis mantiene un modelo de apoyo al sector primario basado en la relación con las ganaderías, el bienestar animal certificado, la descarbonización en colaboración con el CSIC y la formación de talento.

La ganadería atraviesa un proceso de transformación permanente en el que la tecnología, la búsqueda de la máxima eficiencia y el énfasis en la sostenibilidad y en el bienestar animal son, entre otros, los principales argumentos de un cambio que toca a todo el sector y que tiene su reflejo en cada hogar.

Se trata de un marco complejo, pero que abre la puerta a la innovación. Y es ese contexto el que le otorga una relevancia especial a la recién inaugurada Cátedra USC-Lactalis España de Innovación y Emprendimiento Ganadero.

La iniciativa, pese a su novedad, en realidad consolida una colaboración de más de 15 años entre la Universidad de Santiago de Compostela y Lactalis España.

La rectora de la USC, Rosa María Crujeiras, puso en valor durante la presentación de la Cátedra cómo, a través de la formación y la investigación, “se ponen esas capacidades al servicio de la sociedad”.

Con este enfoque, añadió, la Cátedra busca “acortar la distancia entre conocimiento y aplicación práctica” en el campo.

Galicia: motor de la producción láctea nacional

Para Lactalis España, que esta iniciativa surja precisamente en Galicia tiene un valor añadido, ya que es la región en la que la compañía tiene su principal área de recogida de leche: unos 500 millones de litros de leche al año.

Esto remite a una conexión diaria con 900 ganaderías a través de 132 rutas de recogida. Además, cuenta con dos plantas industriales en la región y genera 340 empleos directos.

Son datos que hablan de la buena salud del sector en Galicia, donde se registra un crecimiento sostenido durante la última década. La comunidad ha pasado de producir el 38% de la leche nacional al 42%. De hecho, ha encadenado más de un año batiendo récords de producción mensual.

José Sáez, representante de Lactalis España, también aprovechó la presentación para ensalzar la figura del ganadero gallego y cómo es prioritario “darle más herramientas para afrontar ese salto tecnológico que viene ahora, ese salto en la gestión medioambiental y en la profesionalización”.

“Galicia es, probablemente, una de las regiones europeas mejor preparadas para afrontar los retos de la producción de leche a futuro”, concluye.

Foto de familia tras la presentación de la Cátedra USC-Lactalis España de Innovación y Emprendimiento Ganadero. Lactalis España

Conocimiento y relevo generacional

La Cátedra USC-Lactalis España de Innovación y Emprendimiento Ganadero pretende impulsar ese conocimiento con la mirada puesta en el futuro y teniendo en cuenta otro reto: el del relevo generacional.

Tal como expresa Lactalis España, la compañía asume su responsabilidad desde una posición clara: “Estar cerca, aportar sus capacidades y ser parte activa, junto a otros actores, de una transformación compartida” para lograr un sector más moderno, sostenible, eficiente y competitivo.

Esta iniciativa académica conjunta recoge el testigo de las colaboraciones que ya ha dejado, por ejemplo, un Manual de Buenas Prácticas desarrollado por ambas entidades. Se trata de un documento que reúne conocimiento aplicado en ámbitos como alimentación, bioseguridad, bienestar animal, calidad de la leche o sostenibilidad.

Cuatro décadas de compromiso con el sector primario

Pero el compromiso de Lactalis con el campo no es nuevo ni se ha limitado exclusivamente a Galicia durante sus 40 años de presencia en España. La compañía recogió 963 millones de litros de leche de vaca, oveja y cabra procedentes de 1405 ganaderías, distribuidas en 396 municipios de 13 comunidades autónomas (datos de 2025).

Son cifras que hablan de la amplitud geográfica pero también del valor de mantenerse fiel a un modelo común en su trabajo con estas productoras. Una hoja de ruta que se articula en torno a cuatro ejes:

La relación industria-ganadería, enfocada en la recogida, transformación y valorización de la leche. El bienestar animal, mediante el acompañamiento en buenas prácticas y estándares de calidad. La descarbonización, para avanzar hacia una producción sostenible. El conocimiento y el talento, como pilar transversal para la modernización del sector.

Las actuaciones en estos ámbitos muestran avances concretos. En bienestar animal, el 98,9% de la leche de vaca recogida por la compañía en 2025 contó con la certificación Welfair®, respaldada por AENOR.

Estos sellos son más que una etiqueta: el proceso para obtener estas distinciones requiere un trabajo continuo con las ganaderías que incluye auditorías periódicas, formación de los equipos técnicos y asesoramiento para facilitar la aplicación de buenas prácticas.

Lactalis acompaña a las ganaderías para conseguir la certificación en Bienestar Animal. Lactalis España

Este rigor se traslada a otros países donde Lactalis tiene presencia: a nivel internacional, la compañía se sitúa entre el 20% de las empresas alimentarias más avanzadas según el índice BBFAW (Business Benchmark on Farm Animal Welfare).

En materia de descarbonización, la empresa trabaja junto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a través de la Estación Experimental del Zaidín, en un acuerdo renovado hasta 2033.

En el marco de este acuerdo, se han analizado más de 1000 granjas y se ha trabajado con 16 explotaciones piloto para identificar 27 medidas de mejora adaptadas a cada granja en nutrición, gestión de estiércol y uso eficiente de recursos. Como las personas, cada granja es diferente y las medidas, entiende Lactalis, deben adaptarse a sus necesidades operativas.

"Lactalis España crea su Cátedra en Galicia, “la región mejor preparada”, donde recoge 500 millones de litros al año", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Lactalis España.