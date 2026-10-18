Venden casa rural de 150 m² con piscina, chimenea, jardín y finca rústica de 2.155 m2 a 25 minutos de Madrid

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LO ESENCIAL Las claves Se vende una finca rústica en Arganda del Rey (Madrid) por 170.000 euros, ubicada a unos 25 minutos en coche de la capital por la A-3. La propiedad cuenta con una parcela vallada de 2.155 m² que incluye piscina, zona de barbacoa, área de huerto, porche cerrado y una nave auxiliar con foso. La vivienda dispone de dos dormitorios, un baño, cocina amueblada y un salón de 40 m² con chimenea y calefacción de gasoil. Está equipada con placas solares con baterías, grupo electrógeno de apoyo, pozo de agua propio y fosa séptica.

Encontrar una vivienda con espacio exterior, piscina y zonas para disfrutar de la naturaleza sin alejarse demasiado de Madrid es una de las opciones que buscan quienes desean cambiar el ritmo de la ciudad.

En Arganda del Rey, al sureste de la Comunidad de Madrid, se encuentra una finca rústica anunciada por 170.000 euros que reúne varias de estas características: parcela de más de 2.100 metros cuadrados, vivienda con chimenea, piscina y una nave con múltiples posibilidades.

La propiedad está situada en el entorno de El Mirador-El Grillero, en un área próxima al núcleo urbano y con acceso a la A3.

Vivienda rural a la venta

Según el anuncio en Yanecontre.com de la inmobiliaria Industrial Madrid, la finca cuenta con una superficie de 2.155 metros cuadrados y un precio de 1.133,33 euros por metro cuadrado, aunque los datos publicados son informativos y deben comprobarse antes de formalizar una compraventa.

La casa dispone de dos dormitorios, un baño completo con plato de ducha, cocina amueblada y un salón de aproximadamente 40 metros cuadrados en el que destaca la chimenea. También cuenta con calefacción de gasoil, suelos de terrazo y ventanas de hierro con persianas.

Uno de sus espacios adicionales es un porche de unos 20 metros cuadrados, cerrado con mosquiteras, que permite aprovechar el exterior con mayor comodidad. La propiedad figura en el anuncio en buen estado de conservación y con año de construcción de 2006.

La descripción comercial menciona una superficie de vivienda de 150 metros cuadrados, aunque el detalle de las estancias especifica 85 metros cuadrados para la casa. Por ello, conviene confirmar qué superficies corresponden a la vivienda y cuáles al resto de las construcciones antes de valorar la operación.

El principal atractivo de la finca se encuentra en sus espacios exteriores. La parcela está completamente vallada y dispone de una puerta corredera automática que facilita el acceso.

En el jardín hay una piscina, una zona de barbacoa y diferentes árboles, además de dos espacios destinados al cultivo de un huerto.

La propiedad también incorpora una nave equipada con foso, estufa y puerta automática. Este espacio puede resultar útil como taller, zona de almacenamiento o lugar para desarrollar distintas aficiones, siempre de acuerdo con los usos permitidos.

A estas instalaciones se suman placas solares con baterías, un grupo electrógeno de apoyo, un pozo de agua con bomba de extracción y una fosa séptica. Se trata de equipamientos que conviene revisar para comprobar su estado, capacidad y adecuación a la normativa vigente.

A menos de media hora de Madrid

Arganda del Rey se encuentra a unos 28-29 kilómetros de la capital y cuenta con conexiones por carretera a través de la A-3. En condiciones de tráfico fluido, el desplazamiento en coche hasta Madrid puede rondar los 20-25 minutos, aunque el tiempo depende del destino concreto y de la circulación.

El municipio dispone también de transporte público, con la línea 9 de Metro y autobuses interurbanos que conectan con la capital.

En el entorno de El Mirador-El Grillero hay zonas residenciales, comercios y servicios que permiten combinar la tranquilidad de una finca con la proximidad al núcleo urbano.

Por 170.000 euros, esta propiedad ofrece una alternativa para quienes priorizan la amplitud exterior y buscan una vivienda con piscina, chimenea y espacios auxiliares. Antes de comprar, será importante verificar la superficie real construida, la situación urbanística de la finca y las condiciones de uso de sus instalaciones.